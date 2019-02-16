SERÇEV'den ATO'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "engelleri aşarak" eğitim gören çocuklara hayatın her alanında destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gürkan ve beraberindeki heyet ATO'yu ziyaret etti.

Baran, ziyarette, Serebral Palsili çocuklarla sohbet ederek, SERÇEV'in çalışmalarını takdirle izlediğini ve derneğin Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bu çocukların meslek edinerek hayata katılabilmeleri için kurduğu lisenin dünyaya örnek bir eğitim yuvası olduğunu kaydetti.

Çocukların toplumların geleceği olduğunu vurgulayan Baran, "Engelleri aşarak eğitim gören çocuklarımıza hayatın her alanında destek verelim. Bu görev hepimize ait." değerlendirmesinde bulundu.