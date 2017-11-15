İSTANBUL (AA) - Gedik Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Topaç, "İşlem hacimlerinde likiditede verimliliğin artmasından dolayı bireysel yatırımcıların çok ilgi gösterdiğini gözlemledik." dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında "Sermaye Piyasaları - Teknoloji - Risk" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde konuşan Topaç, "Bireysel yatırımcıların algoritmik işlemlere ilgisinin çok arttığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Topaç, işlem hacimlerinde likiditede verimliliğin artmasından dolayı bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini gözlemlediklerini söyledi.

Eskiden saniyelerle ölçülen işlem hızlarının şu an milisaniye ve daha da altına inildiğini belirten Topaç şunları kaydetti:

"Bu büyük etken olmayabilir ancak verimliliğin artması, insanların ilgi göstermesine ve bazı piyasa hareketlerini yakalayamamalarına neden oluyor. Bu bağlamda kendi işlerimizde ve şirketimizde buna yönelik ekip kurduk. İşlem hacimleri arttı, bunun detayına girecek olursak, algoritmik işlemler veya kısa vadeli, uzun vadeli bireysel işlemlere baktığımız zaman bireysel yatırımcıların işlem hacimleri artışının normalin üzerinde olduğunu görüyoruz.

Bu da bizim için bu bağlamda çok önemli bir teşvik unsuru demek ki daha fazla yatırım yapmalıyız. O kişilere daha fazla eğitim vererek bu piyasaya çekmeliyiz, bunu yaparken de çok önemli bazı sorunlar var, bireysel tarafta daha çok teknik göstergelere doğru işlem yapılıyor ancak, temel tarafından bu işlemlerin içerisinde önemli bir etken olmasını söylüyoruz."

Topaç, bir hisseye teknik tarafta işlem yapılacaksa, temeli güçlü değilse o hisseye girilmemesini tavsiye ettiklerinin altını çizdi.

Topaç, işlem öncesi ve sonrasında denetimlerini üst düzeyde tuttuklarını belirtti.





- "Sosyal güvenlik sistemine olan transferlerin arttığının farkındayız"





Allianz Hayat ve Emeklilik ile Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketlerinin Genel Müdürü Taylan Türkölmez ise "Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemine olan transferlerin günden güne arttığının farkındayız." şeklinde konuştu.

"Sağlıklı BES'lenmenin Yolu" başlıklı panelde moderatörlük yapan Türkölmez, "Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemine olan transferlerin günden güne arttığının farkındayız, özellikle sürdürülebilirliğin, bireysel emeklilik siteminin ya da otomatik katılım sisteminin daha da ileriye gitmesi refahı artan toplum için önemli bir faktör." dedi.

Türkölmez, esnek fonlara katıldıklarını belirtti ve Türkiye'de otomatik katılım sisteminin güven unsurunun en önemli noktalarından birisinin, fonların gelişimi, performansı ve katkısı olduğunu söyledi.