Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi TMB Necat Hüseyin Ekonomi Bakan Yardımcısı dünya
Netflix'in piyasa değeri medya devlerini geride bıraktı
Netflix'in piyasa değeri medya devlerini...
Karadeniz'de kıyı avcılığı
Karadeniz'de kıyı avcılığı
Lukoil'den esneklik çağrısı
Lukoil'den esneklik çağrısı
Nahita yurt dışına açılıyor
Nahita dışarı açılıyor
7 bin kişiyi işten çıkaracak
7 bin kişiyi işten çıkaracak

Sertifikalı tohumluk üretimini artıracağız

- TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz: - "Daha çok üretim yaparak sertifikalı tohumluk üretimimizi 2023'te 2 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz"

Sertifikalı tohumluk üretimini artıracağız

ANKARA (AA) - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, "Daha çok üretim yaparak sertifikalı tohumluk üretimimizi 2023'te 2 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
Yılmaz, Birlik tarafından Meyra Palace Otel'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, tarım sektöründe son yıllarda yaşanan önemli gelişmelere değindi.
Türkiye'de ekim alanları azalmasına rağmen artan verimlilik sayesinde bitkisel üretimin arttığını anlatan Yılmaz, tohumluk üretimi ve ihracatı hakkında bilgiler verdi. Sektörün kurumsal altyapısını güçlendirmeyi, üretim, ihracat ve kaliteyi artırmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, Ar-Ge'ye daha çok yatırım yapılmasının ve yerli çeşitler geliştirmenin önemini vurguladı.
Tarım sektöründe atılması gereken adımları aktaran Yılmaz, "Daha çok üretim yaparak sertifikalı tohumluk üretimimizi 2023'te 2 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Yılmaz, Türkiye'nin tohumculukta dışa bağımlı bir ülke olmadığının altını çizerek, ülkenin küresel tohum pazarında etkili bir konuma geldiğini vurguladı.
Söz konusu programa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal da katıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tohumcular BirliğiMüsteşar YardımcısıKamil YılmazIftarAhmet Güldal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5