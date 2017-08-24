Setur 2017’nin ilk yarısında yüzde 23 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Setur, yılın ilk 6 ayındaki net satış hacmini, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artırarak, haziran sonu itibarıyla 684 milyar liralık satış hacmini sağladı.

Şirket açıklamasına göre yurt içi turlarda ilk 6 aydaki sipariş tutarını yüzde 103,3 artıran Setur, yurt dışı turlarda ise sadece Ramazan Bayramı periyodunda önceki yıl aynı dönemde yüzde 50 daha başarılı bir performans gösterdi.

Setur, Türkiye'nin ilk 500 şirketi araştırmalarında da havayolu ve demiryolu taşıyıcı şirketlerinin ardından turizm sektörünün en büyük şirketi olma konumunu korudu.

Setur Select markası 1. yaşını geride bırakırken düzenlediği kişiye özel seyahatlerde 4 bin 500, butik turlarda ise 500 misafirine unutulmaz deneyimler yaşattı.

Yurt içi tatil turlarında genişleyen ürün portföyü, etkin kanalları ve pazarlama aktiviteleriyle ilk 6 ayda alınan sipariş tutarını önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 103,3 büyüten şirket, yurt dışı halka açık turlarda ise sadece Ramazan Bayramı periyoduna yönelik 36 farklı üründe, geçen yıla göre yüzde 50 artışla başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Türkiye'nin tüm kara ve deniz gümrük çıkış kapılarında, İstanbul Atatürk Havalimanındaki butik mağazalarda ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında geniş ürün gamı ile faaliyet gösteren Setur Duty Free ise ilk 6 ayı yüzde 31'lik bir ciro artışı ile kapattı.

İlk 6 ay içinde Türkiye'de bir ilke imza atarak Apple marka ürünleri satmaya başlayan Setur Duty Free, müşterilerin daha hızlı hizmet almasını sağlayan mobil kasa uygulamasının yeni sürümünü devreye aldı.

Setur, 2017'nin ilk yarısında "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" kapsamında turizm sektöründe marka ve itibar değerini en çok artıran markası seçildi ve Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri tarafından "Yılın En İyi Seyahat Acentesi" ödülüne layık görüldü.

Setur hem Capital hem de Forbes dergilerinin ilk 500 listelerinde kategorisinin lideri seçildi. Setur, SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi sonuçlarına göre ise Tur Şirketleri kategorisinde, tüm sosyal medya kanallarında gösterdiği yüksek performans ile SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde Bronz Ödül’e layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin sonuçlarını şimdiden görmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Sönmez, "Setur olarak turizmin geleceğine yatırım yapmaya devam ettik ve hem Türkiye içinde hem de yurt dışındaki tüm pazarlarımızda önemli büyümelere imza attık. 2017'nin ilk yarısında bir yandan iş sonuçlarımızı büyütürken, diğer yandan teknolojiye ve insan kaynağına yatırım yaptık. Bu yatırımın sonuçlarını da yıl sonu performansımızda göreceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.







