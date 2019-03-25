Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya mersin food istanbul
Zam haberi asılsız
Zam haberi asılsız
Tarımın Ajandası
Tarımın Ajandası
Bal kimlik kazanıyor
Bal kimlik kazanıyor
İngiltere'de tanıtıldı
İngiltere'de tanıtıldı
Termal turizmde hedef Rusya
Turizmde hedef Rusya

Setur'dan “George Dalaras Atina konseri“ turu

Setur, dünyaca ünlü müzisyen George Dalaras'ın Akropolis'in en büyük tiyatrosu Odeon Herodes Atticus'ta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile vereceği konseri kapsayan bir tur düzenleyecek.

Setur'dan “George Dalaras Atina konseri“ turu
banner17

Setur, dünyaca ünlü müzisyen George Dalaras'ın Akropolis'in en büyük tiyatrosu Odeon Herodes Atticus'ta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile vereceği konseri kapsayan bir tur düzenleyecek.

Setur'un açıklamasına göre, SeturSelect'in 18-20 Haziran'da düzenleyeceği Atina turu kapsamında, katılımcılara, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi de olan Yunan şarkıcı Dalaras'ın koserini izleme fırsatı sunuluyor.

Katılımcılar, tur kapsamında, 2019 Atina ve Epidaurus Festivali çerçevesinde Odeon Herodes Atticus'ta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile konser verecek Dalaras'ı izleyecek.

Seyahat yazarı ve rehber Nükhet Everi'nin eşlik edeceği ve İstanbul'dan Atina'ya gerçekleştirilecek uçuşla başlayacak turun ilk gününde dünyanın en iyi müzeleri arasında yer alan Yeni Akropolis Müzesi ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan önemli sit alanlarından Akropolis ziyareti yer alıyor.

Akropolis'in eteklerinde yer alan manzaralı özel bir restorandaki öğle yemeği ve Pire Limanı'nındaki akşam yemeği misafirlere Yunan mutfağının tatlarını deneme fırsatı sunacak.

Atina şehir turu ile başlayacak ikinci gün, şehrin 20 kilometre güneyinde bulunan Vouliagmeni'de yenecek öğle yemeği, dondurma ve göl kenarında kahve keyfi ile devam edecek. Gece ise SeturSelect'in seçtiği restorandaki akşam yemeğinin ardından Odeon Herodes Atticus Tiyatrosu'ndaki George Dalaras konseri ile devam edecek.
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SeturGeorge DalarasGeorge Dalaras Atina Konseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5