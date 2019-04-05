Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin LOCARD
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

Setur Duty Free otomobil çekilişi talihlisi ödülünü teslim aldı

- Setur Duty Free'nin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan mağazasından 15 Eylül 2018 ile 15 Şubat 2019 tarihleri arasında alışveriş yapanlar arasında düzenlediği otomobil çekilişini kazanan belli oldu

Setur Duty Free otomobil çekilişi talihlisi ödülünü teslim aldı
banner17

İSTANBUL (AA) - Setur Duty Free'nin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlar gelen yolcu katında bulunan mağazasından 15 Eylül 2018 ile 15 Şubat 2019 tarihleri arasında alışveriş yapanlar arasında düzenlediği otomobil çekilişini İstanbul Pendik'te yaşayan Bülent Demirtel kazandı.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Demirtel kazandığı 2018 model Ford Kuga MCA TİTANİUM 1.5 TDCİ 120 PS PWS model metalik rengi aracı Ford Perakende Satış Müdürü Güven Şensoy, Setur Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Derya Gülünay ve Setur Duty Free'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Bozkurt Atalay'ın katıldıkları törende aldı.

4 bin 792 kişinin katıldığı çekiliş, söz konusu mağazadan en az 50 avroluk alışveriş yapan ve her 50 avro için bir çekiliş hakkı kazanan Türk vatandaşları arasında gerçekleştirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Setur
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5