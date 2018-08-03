Setur, Ümraniye'deki yeni binasına taşındı

İSTANBUL (AA) - Setur, bugüne kadar birden farklı binada faaliyetlerini sürdüren genel müdürlük birimlerini yeni binasında tek çatı altında topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur, Anadolu Yakası'nın son dönemde en hızlı gelişen ve önde gelen pek çok firmaya ev sahipliği yapan ilçesi Ümraniye'ye taşındı.

Setur'un bugüne kadar birden fazla binada faaliyetlerini sürdüren tüm birimleri, taşınmayla birlikte aynı çatı altında toplandı.

Setur, yaklaşık 7 bin 780 metrekarelik bir alanda ve 4 katta hizmet verecek. Setur'un yeni binası, hem çalışanlarına hem de ziyaretçilerine en iyi olanakları sunacak şekilde tasarlandı.

Bu çerçevede çalışanların konfor ve sağlığı için spor salonu, esnek ofis alanları, dinlenme alanları ve geniş bir terasın yer aldığı yeni binada engelli çalışanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan olanaklar da sağlandı. Binanın bir katı toplantı salonu ve fuaye alanlarına, iki bodrum katı ise otopark olarak ayrıldı.

Setur, yeni binasında misafirlerini yenilenen çehresi ve son teknolojik imkanları ile karşılıyor. Teknik altyapısı da tamamen yenilenen binada, dijital dönüşüme yönelik pek çok yenilik de hayata geçirildi.

Binada iç mekan havalandırmasını sensörler aracılığıyla algılayarak ortam sıcaklığını müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak düzenleyen ve böylece doğa korumaya katkı sağlayan akıllı havalandırma sistemi de bulunuyor.