Setur'dan erken rezervasyonda yüzde 50'ye varan indirim

İSTANBUL (AA) - Setur, 2019 yaz dönemine yönelik başlattığı yurt içi erken rezervasyon kampanyası kapsamında yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

Setur'un açıklamasına göre, şirket, 2019 sezonu için "Evdeki Hesap Setur'la Tatile Uyar" sloganıyla erken rezervasyon dönemini başlattı. Bugün başlayan erken rezervasyon kampanyası, yaz döneminde Türkiye'nin en seçkin tatil otellerinde sezon fiyatlarına göre yüzde 50'ye varan indirimle 10 Aralık'a kadar geçerli olacak.

Şirketin her yıl büyük ilgi gören erken rezervasyon kampanyasında 72 saate kadar gerçekleşen iptallerde yüzde 100 para iadesi, fiyatın değişmesi durumunda ise değişen fiyata göre işlem garantisi veriliyor. Setur kalitesi ve güvenilirliğine uygun otellerin yer aldığı kampanyada, tüketicilere ayrıca otellerin iyi odalarını alma güvencesi de veriliyor.



Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, 2019 için yabancı turistlerin Türkiye'ye ilgisinin çok yüksek olduğunu belirterek, ayrıca geçen yıllara göre fiyatların yüzde 30 yükselmesine rağmen şu anda 2018 son dakika fiyatlarına çok yakın bir seyir izlendiğini bildirdi.

Kampanya sonrasında otellerin yüzde 40 daha pahalı olacağını öngördüklerini kaydeden Temelleri, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla 2019 yaz sezonunda tatile çıkmayı planlayanlar uygun fiyat ve uygun yer için mutlaka erken rezervasyon döneminde rezervasyon yaptırmalılar. Erken rezervasyon kampanyamız sezon fiyatlarına oranla yüzde 50'lere varan indirimler sunuyor, böylece evdeki hesap tatile uyuyor. Yaz dönemi için erken davranan misafirlerimiz kaçırılmayacak fırsatlar yakalayabilecekler. 19 Kasım-10 Aralık'ta yüzde 50'ye varan indirimlerle sürecek erken rezervasyon kampanyamızı, kaliteli ve hesaplı bir tatil arayan tüm misafirlerimize öneriyoruz."





- "Üst kategori otellerde indirimli konaklama imkanı"





Temeller, erken rezervasyon kampanyasına katılanların Setur'un portföyünde yer alan ve Belek, Bodrum, Side başta olmak üzere Çeşme, Marmaris, Alanya ve Kemer'de bulunan pek çok üst kategori otelde indirimli konaklayabileceğini bildirdi.

Setur'un ayrıca rezervasyon yapılan tarihe kadar otelin fiyatlarında bir indirim olursa aradaki farkı iade etmeyi de taahhüt ettiğini kaydeden Temeller, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Misafirlerimizin aile yapıları, ilgi alanları, gelir düzeyleri gibi farklı nedenlerle tatil beklentileri değişiklik gösterebiliyor. Setur olarak deneyimli seyahat danışmanlarımızla birlikte oluşturduğumuz kişiye özel tatil paketleri ile misafirlerimize hem hesaplı hem de kaliteli tatil imkanı sunuyoruz. Doğanın içinde sakin ve huzurlu bir tatilden, yüksek tempolu ve eğlence ağırlıklı seçeneklere ya da yeni evli çiftlere pek çok sürpriz sunan balayı tatillerinden, çocuk odaklı opsiyonlara kadar geniş bir yelpazeden avantajlı biçimde yararlanmak mümkün."