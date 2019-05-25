Setur’dan Ramazan Bayramı ve Babalar Günü için turlar

İSTANBUL (AA) - Setur, Ramazan Bayramı ya da 16 Haziran Babalar Günü için babasına, ailesine bir seyahat hediye etmeyi düşünenlere farklı rotalara düzenlenen turlar hazırladı.

Setur'tan yapılan açıklamaya göre, Setur, Ramazan Bayramı’nda yurt içi veya yurt dışında tatile gitmek isteyenler ya da 16 Haziran Babalar Günü için babasına, ailesine bir seyahat hediye etmeyi düşünenlere farklı rotalara düzenlenen birbirinden keyifli turlar hazırladı.



Yurt içinde düzenlenen kültür turlarını tercih etmeyi planlayanlar için, Butik Mardin Turu, Butik Van Doğubeyazıt turu ya da Isparta Gül Hasadı ve Göller Yöresi Turu’nu öneren Setur, yurt dışında da Berlin, Sicilya gibi üç ayrı rotada düzenlenecek turların yanı sıra, Prag-Viyana turu ya da Baltık başkentleri gemi turu seçeneklerini sunuyor.

Setur’un 5 -7 Haziran ve 7-9 Haziran'da iki grupta düzenleyeceği Butik Mardin Turu, Mardin, Deyrulzafaran Manastırı, Kasımiye Medresesi, Kırklar Kilisesi, Kültür Sokak, Ulu Cami, Abbaralar, Mor Gabriel Manastırı, Midyat, Hasankeyf, Dara Antik Kenti, Diyarbakır, Ulu Cami, Cahit Sıtkı Tarancı Evi Kültür Müzesi, Surlar ve 10 Gözlü Köprü gibi bölgenin gezilecek ve görülecek tüm noktalarını kapsıyor.

Butik Van Doğubeyazıt Turu ise yine aynı tarihlerde 5-7 Haziran'da ve 7-9 Haziran'da iki ayrı grup için düzenlenecek ve tura katılanlar gezi boyunca Iğdır, Doğubeyazıt, İshakpaşa Sarayı, Muradiye Şelalesi, Selçuklu Meydan Mezarlığı, Tatvan, Nemrut Krater Gölü, Akdamar Adası, Van Halıları, Çavuştepe, Van Kedisi Evi ile Van Kalesi’ni gezip görme olanağı bulacaklar.

5 -7 Haziran'da yapılacak Isparta Gül Hasadı Ve Göller Yöresi Turu ise Antalya, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Eğirdir, Kovada Gölü Milli Parkı, Eğirdir Gölü, Burdur, Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü, Burdur Müzesi, Sagalassos Antik Kenti gezilerinin ardından Isparta Güneykent Gül Hasadı ile sona erecek.



Haziran ayı boyunca farklı tarihlerde düzenlenecek Setur’un Berlin turu 4 gün sürecek. İlk gün düzenlenecek kapsamlı bir şehir turunun ardından 2. ve 3. gününde isteyen misafirlerin katılacağı "Ekstra Potsdam Turu ve Kurfürstendamm" ve "Ekstra Dresden Turu" ile devam edecek. Son gün ise misafirler için serbest zaman olarak ayrıldı.



3-6 Haziran’da düzenlenecek Sicilya turu, Setur’un Ramazan Bayramı için önerdiği bir başka rota. Seyahat boyunca misafirler Catania "Şehir Turu", "Taormina&Savoca Turu" ve "Siracusa&Noto Turu"na katılacak ve son günü serbest geçirdikten sonra İstanbul’a dönecekler.

Setur’un Bayram’a özel Prag-Viyana turu 3-7 Haziran'da gerçekleştirilecek. İlk gün Prag şehir turu, 2. Gün Prag "Ekstra Karlovy Vary Turu", 3. gün Viyana şehir turu ve 4. gün "Ekstra Viyana Ormanları Turu" yapılacak.

2-9 Haziran'da planlanan MSC Poesia gemisi ile Baltık başkentleri turu İstanbul’dan Hamburg’a varışın ardından Warnemünde limanında gemiye biniş ile başlayacak. Misafirler 2. günü denizde geçirdikten sonra, diğer günler sırasıyla Stockholm, Tallin, St. Petersburg’u ziyaret edecekleri 6. günü denizde geçirip 7. Gün Kopenhag’ı görme olanağı bulacaklar. Seyahat son gün Hamburg Warnemünde limanına dönüş ve havaalanına transferin ardından İstanbul uçuşu ile sona erecek.

