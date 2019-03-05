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Seturday Yarışı'nın minik sporcuları, İstanbul'da buluşacak

- Türkiye Kayak Federasyonu tarafından seçilen, geleceğin olimpik sporcuları olarak yetiştirilen minik sporcular, 23 Nisan'da İstanbul'a gelecek

Seturday Yarışı'nın minik sporcuları, İstanbul'da buluşacak
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İSTANBUL (AA) - Koç Spor Fest'in Kış Oyunları'nda düzenlenen "Seturday Yarışı"na katılan minik sporcular, 23 Nisan'da İstanbul’da Seturday ile buluşuyor.

Setur'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Koç Holding tarafından düzenlenen Türkiye'nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest Kış Oyunları'nın Erzurum'da gerçekleşen final yarışları, heyecanlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Setur'un "Dün bilmedikleriniz için bugün Seturday var" mottosuyla hayata geçirdiği gezginlerin sosyal platformu Seturday, özel bir yarış düzenledi. Seturday Yarışı'na katılan tüm Erzurumlu minik sporcular, dereceye girme şartı olmadan, benzersiz bir İstanbul seyahati kazandı.

Koç Spor Fest kapsamında düzenlenen Seturday Yarışı'na, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Kayak Şubesi ve Erzurum Kayak Kulübü'ne gelen başvurulardan yetkililerin belirlediği 10 ila 14 yaş aralığında 24 sporcu çocuk katıldı.

Seturday Yarışı kuralları, hakemleri, başlangıç-bitiş noktaları ve ödül töreni, profesyonel Koç Spor Fest Üniversite Sporları Federasyon Yarışı'nın birebir aynısı olarak kurgulanırken, Koç Spor Fest tarihinde ilk kez gerçekleşen ve Seturday'e özel düzenlenen yarış, Federasyon yetkilileri ve Koç Spor Fest Üniversite Kış Oyunları direktörleri yönetiminde yapıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından seçilen, geleceğin olimpik sporcuları olarak yetiştirilen ve İstanbul'a ilk kez gelecek olmanın heyecanını hisseden minik sporcular, 23 Nisan'da "tam bir bayram coşkusu" yaşayacak. Erzurumlu minik sporcuların İstanbul seyahatinde çocuklara Seturday yazarları, Setur çalışanları ve yöneticileri de eşlik edecek.

Koç Topluluğu'nun 80. yılı olan 2006'da Koç Holding tarafından 10'un üzerinde Topluluk şirketinin katılımıyla başlatılan ve 14 yıldır aralıksız devam eden Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonu Koç Spor Fest'in Kış Oyunları, 20-24 Şubat'ta Erzurum Palandöken'de tamamlanmıştı.

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