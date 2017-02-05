'Seven kalpler' için yapılan kampanyalar sınır tanımıyor

İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Sevgililer Günü'nde sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerden bazıları soluğu kuyumcuda ya da çiçekçide alırken, bazıları da bugüne özel yapılan kampanyalardaki çeşitlilikten faydalanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 14 Şubat Sevgililer Günü için "Sevgilime ne alacağım?" sorusu birkaç haftadan önce akılları kurcalamaya başlıyor. Kıyafet, ayakkabı, çanta, aksesuar, teknolojik ürünlerdeki kampanyalar iyi bir araştırmayı gerektiriyor.

Okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veren Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Sevgililer Günü ürünleri ile dikkati çekiyor.

“Okumak her çocuğun hakkıdır” diyerek çıktıkları yolda her çocuğu birey olarak kabul edip, onların kültürlü, bilgili, uyumlu, üretken olmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları için çalışan TOÇEV, 70 liralık "Sevginizi yaşatmak adına yaptığı bağışla minik bir kalbi sizin adınıza sevindirdi" yazılı bir sertifikadan 55 liralık cam renkli kalp kaseye, 10 liralık Sevgililer Günü kitap ayracından 12 liralık üçlü mum sete kadar çeşitli alternatifler sunuyor. Ürünler hakkında vakfın internet sitesi üzerinden detaylı bilgi edinilebiliyor.

Her bütçeye göre menüler bulunuyor

Oteller ve restoranlar bu güne özel menüler hazırlıyor. Bazı restoranlardaki menüler kişi başı 99 liradan başlıyor. Otellerde ise caz melodileri eşliğinde sevgilisiyle hem romantik bir yemek yemek hem de dans etmek isteyenler için fiyat iki kişi için 500 lirayı bulabiliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle elektronik ürünlerde de kampanyalar görülüyor. Sevgilisine akıllı telefon, tablet, televizyon, bilgisayar, ses sistemleri gibi elektronik ürün hediye etmek isteyenlere çeşitli fırsatlar sunuluyor.

Elektronik marketler, fotoğrafıyla aşkını anlatmak isteyenler için yarışma da düzenliyor. Bir elektronik market, fotoğrafı en çok beğeni alana bin lira, ikinciye 750 lira, üçüncüye 500 lira, katılan ve oy kullanan herkese 50 liralık hediye çeki veriyor.



