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Sevgililer Günü'nde her keseye “tektaş ve beştaş“

- Sevgililer Günü öncesi kuyumculardaki alışverişte artış olurken, tektaş ve beştaş pırlanta yüzüklerin yanı sıra altın bilezik ve kolyeler tercih ediliyor - Özpınar Kuyumculuk ve Mücevherat işletmesinin sahibi Öztürk: - "Bu dönemde tektaş ve beştaş kombin olarak alınıyor. Yapılan kampanyalarla fiyatlar herkesin alabileceği seviyeye indiriliyor" - Gözde Kuyumcusu işletmecisi Yılmaz: - "Sevgililer Günü nedeniyle bir ay öncesine göre altın ürünlerinin alım satımında yüzde 60'lık artış oldu. Tektaştan sonra kolye, bilezik, künye tercih ediliyor"

Sevgililer Günü'nde her keseye “tektaş ve beştaş“

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Sevgililer Günü öncesi kuyumculardaki alışverişte artış yaşanırken, vatandaşlar tektaş ve beştaş pırlanta yüzüklerin yanı sıra bütçe ve yaş grubuna göre altın bilezik ve kolyeleri de tercih ediyor.
Özpınar Kuyumculuk ve Mücevherat işletmesinin sahibi Cemil Öztürk, AA muhabirine, Sevgililer Günü'ne özel hazırlık yaptıklarını ve sektördeki hareketliliğin son günlerde arttığını söyledi.
Sevgililer Günü dolayısıyla hediye almak isteyenlerin en çok tektaş ve beştaş pırlanta yüzükleri tercih ettiğini belirten Öztürk, "Bu dönemde tektaş ve beştaş kombin olarak alınıyor. Bunların fiyatları, markaların yaptığı kampanyalarla birlikte çok uygun fiyata, herkesin alabileceği seviyeye kadar indirildi. Bu ürünlerin fiyatı 590 liradan başlıyor. Ayrıca bu dönemde farklı olarak 'budget' ve 'tamtur' yüzüklere talep var." dedi.
Öztürk, alışveriş yapanların sahte ürünlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak sertifikası olmayan pırlanta ürünlerinin alınmaması gerektiğini bildirdi.
Sertifikalı ürünler konusunda yaşanan sorunların diğer ürünlere göre daha kolay çözüldüğünü ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:
"Alışveriş yaparken ürünün sertifikasının yanında, güvendiğiniz markayı ve bildiğiniz esnafı tercih edin. Sertifika, pırlantanın kimlik kartıdır. Normal bir vatandaş baktığında taşı anlayamaz ama sertifikada bu bilgiler yer alır. Ayrıca pırlanta alırken kesimine, rengine, berraklığına ve karat ağırlığına dikkat etmek gerekir. Merdiven altı üretim yapan firmaların ürünlerinde ikinci el, çatlamış taş gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz."
- Bilezik ve kolyeler de tercih ediliyor
Gözde Kuyumcusu işletmecisi İlhami Yılmaz da bir ay öncesine göre Sevgililer Günü dolayısıyla altın ürünlerinin alım satımında yüzde 60'a yakın artış olduğunu söyledi. Yılmaz, "Tektaştan sonra insanlar kolye, bilezik, künye tercih ediyorlar. Bütçesine göre alıyorlar. Bu dönemde en çok 350-800 liralık ürünler tercih ediliyor. 350 lirayla bize gelen bir müşteri kolye alabilir. Durumu daha iyi olanlar künye ve bilezik tercih ediyor." diye konuştu.
Yılmaz, her yaştan kişinin14 Şubat Sevgililer Günü için hediye aldığına işaret ederek "50'li yaşlardaki müşterilerimiz daha çok bileziği, 25-30 yaşlarındakiler ise yüzüğü tercih ediyor." ifadesini kullandı.

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BeştaşPırlantaSevgililer GünüTektaş
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