Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Efeler gastroweekend F-MAX Trabzon mersin
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“
10 ayın zirvesini gördü
10 ayın zirvesini gördü
Nestlé Türkiye’ye yeni CEO
Nestlé Türkiye’ye yeni CEO
Boyner'den Zarakol sitemi
Boyner'den Zarakol sitemi
İşte Dubai gerçeği
İşte Dubai gerçeği

Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapıldı

- Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2,5 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşti - Sevgililer Günü haftasında kartlı ödemelerde en fazla artış kuyumculuk sektöründe yaşandı

Sevgililer Günü'nde 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapıldı
banner17

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2,5 milyar TL kartlı ödeme gerçekleştirildi.

BKM, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre son beş yıllık verilere bakıldığında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan kartlı ödemelerde toplam kartlı ödemeler büyümesine paralel büyüme gerçekleşti.

Bu yıl yine kartlı ödemelere paralel büyüme yaşanırken, 14 Şubat günü yaklaşık 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapıldı. Son beş yılda 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan kartlı ödemeler sırasıyla 1,3 milyar TL, 1 milyar TL, 1,9 milyar TL, 2,2 milyar TL ve 2,5 milyar TL oldu.

2019 yılı Sevgililer Günü'nü kapsayan 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde, ayın bir önceki haftasına göre yüzde 57 artışla kuyumculuk en fazla artış gösteren sektör oldu. Yüzde 13 artışla elektronik eşya ve yüzde 6 artışla sağlık ürünleri/kozmetik sektörü, kuyumculuk sektörünün ardından en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.

Bu üç sektörde yapılan ortalama kartlı ödeme tutarı ise kuyumculuk sektöründe 798 TL, elektronik eşya sektöründe 377 TL ve sağlık ürünleri/kozmetik sektöründe 132 TL oldu. 14 Şubat özelinde ise en fazla kartlı ödemenin saat 18.00-19.00 arasında gerçekleştiği görüldü.


- Her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti


8-14 Şubat haftasında en fazla artış görülen kuyumculuk, elektronik eşya ve sağlık ürünleri/kozmetik sektörlerinde yapılan kartlı ödeme tutarının yüzde 24’ünün internetten yapıldığı görüldü. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 19 olan bu oran dikkate alındığında, bu yıl hediye alımlarında internetten ödemeler daha çok tercih edildi.

- Sevgililer Günü haftasında en fazla artış görülen sektörlerde kartlı ödeme tutarı (milyon TL) şöyle:


Sektör1-7 Şubat Sevgililer Günü Haftası (8-14 Şubat)Yüzde Değişim Kuyumculuk21934457 Elektronik Eşya80591313 Sağlık Ürünleri/Kozmetik6667076

- En fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörlerde (kuyumculuk, elektronik eşya, sağlık ürünleri/kozmetik) internetten kartlı ödeme tutarı gelişimi şöyle:

2018 Sevgililer Günü Haftası 2019 Sevgililer Günü Haftası İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL) 339 463 Toplam İçindeki Pay (%) 19 24

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BKMKartlı ödemeSevgililer Günü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5