Sevgililer Günü'nde hedef 3,5 milyon gül satışı

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, Sevgililer Günü dolayısıyla bu yıl gül talebinde yüzde 20'lik artış beklediklerini belirterek, "Çiçekçilerin bu yıl yaklaşık 3,5 milyon gül satacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, sevginin ve aşkın sembolü olan gülün yeniden gündemde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gül üretiminde kendi ihtiyacını karşılamakta yeterli olmadığını ve talebi ithalatla karşıladıklarını belirten Dündar, "Ülkemizde gül üretimi oldukça maliyetli bir üretim alanı, özellikle Sevgililer Günü için yapılan hazırlıklarda bu maliyet daha da artmakta. Kış, seralardaki ısıtma ve işçilik maliyetleri ile gübre ve ilaç gibi üretim girdilerinde artış, daha uygun fiyat ve kalitedeki ithal güllerle rekabeti zorlaştırmakta." değerlendirmesinde bulundu.

Dündar, Sevgililer Günü'nde talebi karşılamak için hemen her yıl şubatta, ocak ayının 4 katından fazla kesme çiçek ithalatı gerçekleştiğinin altını çizerek, "2018'de toplam 3 milyon dolar olan kesme çiçek ithalatının 800 bin dolarlık kısmı şubatta gerçekleşti ve bunun yaklaşık yüzde 75'ini gül oluşturdu." ifadesini kullandı.

Ahmet Dündar, "Sevgililer Günü dolayısıyla gül talebinde yaklaşık yüzde 20'lik artışı bekliyoruz. Bu yıl çiçekçilerin yaklaşık 3,5 milyon gül satacağını tahmin ediyoruz. Talep artışının nedeni, döviz kurundaki yükselişe rağmen gül fiyatlarının geçen yılla aynı seyretmesi ve en anlamlı ve en ekonomik hediye olması diyebiliriz." şeklinde konuştu.

- Gül üretiminde artış beklenmiyor

Türkiye'de kesme gül üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdiğine dikkati çeken Dündar, bu yıl ise artan maliyetlerden dolayı üretimde artış beklemediklerini aktardı.

Dündar, ülkenin kesme gül üretiminde rekabetçi olabilmesi için yüksek teknolojili sera yatırımlarına ve maliyetlerin düşürülmesine ihtiyaç olduğunun altını çizerek, gülde maliyetleri düşürecek desteklere, kalite ve çeşit artıracak Ar-Ge faaliyetlerine ihtiyaç olduğunu anlattı. Dündar, 2018'de dış ticaret fazlası veren süs bitkileri sektörünün, 2019 hedeflerini de ihracat üzerinde kurguladığını sözlerine ekledi.

Son 5 yıllık rakamlar incelendiğinde, 2014'te 5 milyon 58 bin 613 dolar olan gül ithalatı geçen yıl 2 milyon 125 bin 676 dolara geriledi. Söz konusu dönemde ihracat ise 19 bin 747 dolardan 24 bin 332 dolara yükseldi.

Gülde 2014-2018 ithalat ihracat rakamları şöyle:

İhracat (dolar) İthalat (dolar) 2104 19.747 5.058.613 2015 2.055 3.459.433 2016 20.659 2.611.955 2017 7.063 2.121.917 2018 24.332 2.125.676







