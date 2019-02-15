Sevgililer Günü'nün hediyesi akıllı telefon oldu

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Sevgililer Günü alışverişlerinin yoğunlaştığı 1-14 Şubat'ta en çok akıllı telefon alındığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bluetooth kulaklık, drone, akıllı saat gibi yeni teknolojilere ilgi geçen yıla göre 3 kat artarken, hediye tercihlerinde akıllı telefonu, kişisel bakım ürünleri ve küçük ev aletleri takip etti.

Teknosa.com'da en çok ziyaret edilen kategoriler sırasıyla telefon, bilgisayar, kulaklık, tablet, akıllı saat, erkek tıraş ürünleri, saç bakım ürünleri olurken, online satışlar geçen yıl Sevgililer Günü dönemine göre yüzde 90 seviyesinde arttı.

Bu yıl online trafik açısından en fazla yükselme kaydeden iller ise Adana, Bursa, Gaziantep, Antalya, Konya, Mersin ve Şanlıurfa oldu.