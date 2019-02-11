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Sevgilisine hediye alanlara bir hediye de Grundig'ten

- Grundig, sevgilisine GSB 720 Soundbox Jam Taşınabilir Bluetooth Hoparlör alan çiftlere bir ürün de hediye ediyor

Sevgilisine hediye alanlara bir hediye de Grundig'ten
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İSTANBUL (AA) - Grundig, Sevgililer Günü için hediye seçeneklerinin yanında bir de kampanya hazırladı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, hem düzleştirme hem de dalga yapma özellikleri ile iki işi bir arada yapan Hero Line HS 7730, 11 santimlik ekstra uzun plakaları sayesinde zaman kazandırıyor. 80 ve 210 derece arasında 6 farklı sıcaklık ayarı bulunan ürün, ısı ne kadar yükselirse yükselsin 5xCeramic Color Protector özelliği ile boyalı ve hasarlı saçları koruyup bakım sağlarken, iyon fonksiyonu ile elektriklenmeyi önlüyor.

Hero Line Düzleştirici HS 7730, 17 Şubat tarihine kadar yüzde 15 indirimle 289 yerine 246 lira fırsatıyla satışa sunuluyor.

Sevgililer Günü'nde sadece sevgilisini değil, kendisini de mutlu etmek isteyenlere güzel bir seçenek sunan Grundig, GSB 720 Soundbox Jam Taşınabilir Bluetooth Hoparlör alanlara aynı ürünün ikincisini hediye ediyor.

Işıklı düğmesi ve dokunmatik tuşları ile şık bir tasarıma sahip olan Grundig GSB 720 Soundbox Jam, şıklığını deri taşıma bandı ile destekliyor.

10 saatlik mobil kullanım süresi ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran ürün, micro USB ile kolayca şarj edilebiliyor ve ışıklı on/off düğmesi ile şarjı azaldığında uyarı veriyor. 10 W stereo ses çıkış gücü, bluetooth ve aux-in bağlantısı bulunan ürün ayrıca dahili mikrofonla telekonferans imkanı sağlıyor.

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