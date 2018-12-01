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"Sevgiyle Koru Projesi" sokak hayvanlarına yuva olacak

- Tepe Betepon Satış ve Pazarlama Müdürü Kenan Kafdal: - "Sokak hayvanları için özel olarak tasarladığımız kulübeler, sokaklarda yaşayan hayvan dostlarımızın zorlu hava koşullarından korunmasını sağlayarak, hayatlarını kolaylaştıracak"

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ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Tepe Betepon Satış ve Pazarlama Müdürü Kenan Kafdal, sokak hayvanları için kulübe tasarladıklarını belirterek, "Özel olarak tasarladığımız kulübeler, sokaklarda yaşayan hayvan dostlarımızın zorlu hava koşullarından korunmasını sağlayarak, hayatlarını kolaylaştıracak." dedi.

Kafdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tepe Betopan AŞ olarak "Sevgiyle Koru Projesi"ni hayata geçirdiklerini ve sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını bu vesileyle gidermeyi amaçladıklarını söyledi.

Sokak hayvanlarının kış aylarında korunaklı yerler bulmakta zorlandığını ifade eden Kafdal, "Hem soğuktan korunup hem de yaşamsal aktivitelerini devam ettirebilmek sokak hayvanları için oldukça zor. Hayvanları sadece beslemek değil aynı zamanda korunmalarını da sağlamak gerekiyor çünkü yiyecekten sonra en büyük ihtiyaçları barınmak." diye konuştu.

Kafdal, Türkiye'de barınakların çoğunun dolu olduğuna işaret ederek, sokak hayvanlarının, açlıkla, hastalıkla mücadele ettiğine dikkati çekti. Kafdal, "Sokak hayvanları için özel olarak tasarladığımız kulübeler, sokaklarda yaşayan hayvan dostlarımızın zorlu hava koşullarından korunmasını sağlayarak, hayatlarını kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

Tepe Betopan AŞ tarafından Ar-Ge çalışmaları kapsamında üretilen suya dayanıklı, A1 yangın sınıfına sahip yanmaz ürünlerin, böceklenme yapmayan, güneş ışınlarına dayanıklı ve kimyasal madde içermeyen ürünlerle sokak hayvanlarına özel olarak tasarlanmış kulübeler yaptırıldığını aktaran Kafdal, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanlarına belediyeler vasıtasıyla yardımda bulunarak, bir sosyal sorumluluk projesi başlattık ve ürettiğimiz kulübelerle sokak hayvanlarına umut olduk. Başlangıçta bu projeye sahip çıkacak ilgili belediyeler aracılığıyla yılda 200 adet kulübe dağıtılacak. Tepe Betopan'ın 5 yıl içindeki hedefi ise Türkiye'nin her yerine bu kulübelerden dağıtarak sokak hayvanlarına umut olmak. Bu yolda ilerlerken bütün hayvan dostlarının projemize destek vermesini umuyoruz."

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