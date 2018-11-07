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Seyahat için üç ayda 7,4 milyar lira harcandı

Bu yılın nisan-haziran döneminde yurt içinde ikamet eden 15 milyon 47 bin kişi seyahate çıktı - Bu dönemde seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 7,4 milyar liraya yükseldi

Seyahat için üç ayda 7,4 milyar lira harcandı
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ANKARA (AA) - Bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 15 milyon 47 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 7 milyar 370 milyon 645 bin lira oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2018 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm" verilerini açıkladı.
Buna göre, nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, 2017'nin aynı çeyreğine göre yüzde 6,1 artarak 18 milyon 813 bin olarak gerçekleşti.
Bu dönemde seyahate çıkanlar 111 milyon 118 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 5,9, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 392 lira oldu.
Yurt içinde ikamet eden 15 milyon 47 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artışla 7 milyar 370 milyon 645 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı.
Yurt içi turizm harcamasının yüzde 92,9'unu (6 milyar 846 milyon 654 bin lira) kişisel, yüzde 7,1'ini (523 milyon 991 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 65,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 25,8 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 4,2 ile "sağlık" takip etti.
Bu dönemde seyahate çıkanlar 79 milyon 364 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş ve akraba" evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 14 milyon 605 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, bunu 9 milyon 238 bin geceleme sayısıyla "otel" izledi.

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TÜİKNisan-Haziran 2018Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması
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