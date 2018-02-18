Seyahatname'nin İstanbul bölümüne İTO’dan özel baskı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO), Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin 17. yüzyıl İstanbul’unu anlatan bölümünü kütüphanelerde ayrıcalıklı bir yer edinecek özel bir baskıyla yayınladı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, kitapta 400 yıl önceki İstanbul’un tüm yönleriyle ele alındığı özel bölüm, tarihçi Dr. Seyit Ali Kahraman’ın çevirisiyle okuyucuya sunuluyor. Bu özel baskıda Evliya Çelebi’nin İstanbul'una, Osmanlı sanatçılarının elinden çıkan en çarpıcı İstanbul minyatürleri ve haritaları eşlik ediyor.



- "Serüven Eminönü'nde filizlenir"



Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Öztürk Oran, seyahatnamenin İstanbul bölümünün, şehre dair bugüne değin yazılmış en önemli monografilerden biri olduğuna dikkati çekti.

Oran, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin türünün eşi benzeri olmayan en kapsamlı, en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu belirterek, Eminönü'nde filizlenip 25 milyon kilometrekareye yayılan bu serüvenin İstanbul bölümünü, özel baskıyla sunmayı tarihi bir sorumluluk olarak addettiklerini vurguladı.

Seyahatnamenin binlerce yıl geçse de önemini asla yitirmeyecek, her zaman başvurulacak bir kaynak olacağını belirten Oran, "17. yüzyıl İstanbul'unun kapsamlı bir panoramasını çizen Evliya Çelebi, İstanbul'u tüm yönleriyle ele almış, saraydan sokağa, hayatın tüm alanlarına nüfuz ederek, tanık olduğu, gördüğü, duyduğu, yaşadığı pek çok olayı, ayrıntıyı, hikayeyi, efsaneyi seyahatnamesinin sayfalarına taşımıştır." ifadesini kullandı.

Oran, şunları kaydetti:

"Seyahatnamenin en çarpıcı bölümlerinden biri de Evliya Çelebi'nin İstanbul tüccarına dair aktardıklarıdır. Şehrin ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce tüccarı detaylarıyla anlatan, tek tek tanıtan Evliya Çelebi, zevkle okunan seyahatnamesini verdiği detaylarla adeta resimli bir kitaba çevirir. Canlı tasvirleri ile zihnimizde geçit yapan İstanbul’un o dönemki ticaret hayatı gözümüzde canlanır, ete kemiğe bürünür. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde 17. yüzyılın günlük yaşamından pek çok detaya yer verdiği gibi tarihe de değinmiş, mitolojik öyküler anlatmış, şehrin dört bir köşesindeki tüm mimari eserleri gezerek hikayelerini, banilerini tanıtmıştır. İstanbul'daki camileri, köprüleri, kapıları, kemerleri, iskeleleri, hamamları tek tek anlatan, yerlerini, yerleşimlerini tarif eden Evliya Çelebi, seyahatnamesinin İstanbul bölümüne hayranlık uyandıran bir emek harcamıştır."