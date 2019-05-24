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Şeytandere'deki balık ölümlerine ilişkin inceleme

- Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırklareli'ndeki Şeytandere Deresi'nde tespit edilen balık ölümleri üzerine yetkililerin derhal söz konusu bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu ifade edildi

Şeytandere'deki balık ölümlerine ilişkin inceleme
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, Kırklareli'nde bulunan Şeytandere (Büyükdere) Deresi'nde tespit edilen balık ölümleri üzerine yetkililerin bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kırklareli Babaeski ilçesine bağlı Karabayır köyünde bulunan Şeytandere (Büyükdere) Deresi'nde 20 Mayıs'ta balık ölümlerinin meydana geldiğinin belirlendiği ve Bakanlık yetkililerinin hemen bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Yerinde yapılan incelemede, dere suyunun renginde koyulaşma olduğu, su yüzeyinde balık ölümlerinin görüldüğü ve sudaki çözünmüş oksijen düzeyinin birçok balık türünün uzun süre yaşayabileceği seviyenin altına düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, civardaki hayvansal üretim kökenli organik atıklar ile yakınlardaki sanayi tesisinden dereye karışma olabileceğinin değerlendirildiği ve İl Müdürlüğünce tarımsal işletmeler ve sanayi tesisinin de denetlemeye tabi tutulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "İl Müdürlüğümüz tarafından sudan ve ölü balıklardan numuneler alınarak incelenmek üzere Bakanlığımızın referans laboratuvara gönderilmiştir. Bölgede yapılan denetimlerde henüz balık ölümlerinin kaynağı kesin olarak tespit edilememiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlık yetkililerinin konuya ivedilikle müdahale ettiği, denetimlerin ve incelemelerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

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Balık ölümleriBüyükdereKırklareliŞeytandereTarım Ve Orman Bakanlığı
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