SGK ve İŞKUR Karabük il müdürlükleri açılışı

KARABÜK (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamuda taşeron çalışanların kadroya geçirilmesiyle ilgili, "Bizim yaptığımız düzenlemeyle başvuru yapmış, incelemesi tamamlanmış en son aldığım rakam 715 bini geçmiş durumda. Bu gerçekten bir çılgınlık ve devrim niteliğinde bir düzenlemedir." dedi.

Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Karabük il müdürlükleri açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye olarak çok önemli günlerden geçtiklerini ve tarihi süreçleri yaşadıklarını, buna rağmen başarı hikayeleri yazdıklarını ve hizmetleri arttırarak devam ettiklerini söyledi.

Millete 16 yıldır hizmet etmeye ve başarı hikayeleri yazmaya devam ederken birçok operasyona da maruz kaldıklarını anlatan Sarıeroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek meşru hakların kullanıldığını ve uluslararası kurallara uyulduğunu dile getirdi. Harekatın başarıyla sonuçlanacağına inanıldığını aktaran Sarıeroğlu, tek bir terör örgütü mensubu kalmayıncaya kadar operasyonların süreceğini ifade etti.

İstihdam paketinden bahseden Sarıeroğlu, Meclis'te görüşülen torba kanunla ilgili bilgi verdi.

- "Bu bir çılgınlık"



Taşeron işçilerin kadroya alınma konusuna değinen ve ayrıntılarını belirten Bakan Sarıeroğlu, "Biz bir çılgınlık yaptık. Bu bir çılgınlık. Bugüne kadar AK Parti iktidarları döneminde ortaya koyduğumuz iddialarımız vardı. Personel yönetimiyle ilgili olarak. Şu anda kamuda 100 bin kadrolu işçi sayımız var. Bizim yaptığımız düzenlemeyle başvuru yapmış, incelemesi tamamlanmış en son aldığım rakam 715 bini geçmiş durumda. Bu gerçekten bir çılgınlık ve devrim niteliğinde bir düzenlemedir. Birileri çok rahatsız oldu bu düzenlemeyi yaptığımızdan. Sürekli olarak algılarla bilgi kirliliği yapıyorlar. Hiçbir kriter koymadık. Direkt, tertemiz kadrolu işçi yapıyoruz." diye konuştu.

İşsizlik oranlarının düştüğünü ve yapılan çalışmalarla daha da düşüreceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, meslek edindirme konusunda da imkanlar sağladıklarını aktardı.



Sarıeroğlu, boş işlerle uğraşacak zamanlarının olmadığını kaydederek, "İlk defa bu sene esnafımız gençleri işe aldıklarında 18-25 yaş arası, bir ay maaşını, primini, vergisini biz ödeyeceğiz." dedi.

- "Özellikle savunma sanayimizi arttırmamız lazım"

Geleceğin mesleği olan bilişim konusunda gençlere çağrıda bulunan Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Görüyorsunuz nasıl bir mücadele içindeyiz Afrin'de. Kendi insansız hava araçlarımız olmasaydı, kendi silahlı insansız hava araçlarımız olmasaydı, Atak helikopterlerimiz olmasaydı, Makine Kimya'da kardeşlerimiz kendi mühimmatlarımızı üretiyor olmasaydı bu süreçte bu operasyonu sürdürmemiz ve başarı elde etmemiz mümkün değildi. Şu anda bu konuda seferberlik içinde olmamız lazım. Kamuda çalışma gibi hedef belirlemiş genç kardeşlerimize de buradan sesleniyorum. Herkes kamuda çalışmak istiyor. Şu an Türkiye topyekün mücadele veriyor. Bizim tüm fabrika ve tüm iş yerlerimizde gençlerin enerjisine kadınlarımızın sinerjisine ihtiyacımız var. Mühendis, her alanda çalışacak, muhasebe, insan kaynaklarında, işçi olarak her alanda çalışacak gençlerimize, vatandaşlarımızın iş gücüne ihtiyacımız var. Eğer bu algıyı yıkabilirsek, bir mesleksizlik sorununu, bir de iş beğenmeme sorununu yıkabilirsek... Cumhurbaşkanımızın hep söylediği yerli ve milli olmayla ilgili, bizim çok daha fazla yerli ve milli üretim alanlarımızı, ürünlerimizi, özellikle savunma sanayimizi arttırmamız lazım. Bunun da bir seferberlik olduğunu düşünüyorum."

Sarıeroğlu, ilk defa bir il müdürlüğüne farklı isim vereceklerini belirterek, bugün açtıkları Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasına, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Karabüklü Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın isminin verileceğini bildirdi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin de konuşmasında Karabük'e yapılan yatırımları örneklerle anlattı.

Daha sonra hizmet binalarının açılış kurdelesi, Bakan Sarıeroğlu, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal ile diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.

Sarıeroğlu, hizmet binasını inceleyerek, çalışanlarla sohbet etti.

Daha sonra Bakan Sarıeroğlu, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) yönetim kurulu başkanı Ömer Faruk Öz ve genel müdür Ercüment Ünal'dan brifing aldı. Fabrika yönetiminden istihdam artırımına gidilmesini isteyen Sarıeroğlu, fabrikada işçilerle yemek yedi.