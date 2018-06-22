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SGK'dan bazı beyannamelerde süre uzatımı

- Sosyal Güvenlik Kurumunca Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile bazı iller için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süresi 26 Haziran'a uzatıldı

SGK'dan bazı beyannamelerde süre uzatımı

ANKARA (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile bazı iller için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süresi 26 Haziran'a uzatıldı.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı mayıs ayına ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir illeri için 23 Haziran'da verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin süresinde düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda söz konusu beyannamelerin verilmesi 23 Haziran'ın hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle, yaşanabilecek aksaklıklar da öngörülerek 26 Haziran Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

Bu tarihe kadar verilen 2018 Mayıs ayına ait Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacak.

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BeyannameSosyal Güvenlik Kurumu
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