Shell, Türkiye'de yatırımlara devam edecek

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell'in Türkiye'de Türkiye'de 93 yıldır faaliyet gösterdiğini ve Türkiye'nin potansiyeline duyduğu kuvvetli inançla bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de tüm iş kollarında büyüme odaklı bir strateji izlemeyi hedeflediğini bildirdi.

Erdem, 2016 gerçekleşmeleri ile 2017 beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, perakende satışlardan petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine, kimya, denizcilik ve havacılık sektörlerine yönelik satışlardan madeni yağ ihracatına, doğal gaz ve elektrik ticaretine kadar çok geniş bir alanda hizmet verdiklerini anlattı.

Bu yıl olduğu gibi 2017’de de sürdürülebilir büyüme odaklı bakış açısıyla yatırımlara devam edeceklerini belirten Erdem, "Shell, Türkiye'de 93 yıldır faaliyet gösteriyor ve Türkiye'nin potansiyeline duyduğu kuvvetli inançla bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de tüm iş kollarında büyüme odaklı bir strateji izlemeyi hedefliyor." dedi.

Erdem, 2016'nın hem Türkiye hem de küresel ekonomi açısından zorluklarla dolu bir yıl olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Buna rağmen akaryakıt sektörü büyümeye devam etti. Biz de Shell Türkiye olarak, yatırımlarımıza sürdürdük. Şehirlerimizin ve ulaşım altyapımızın gelişimi çerçevesinde istasyon ağımıza yatırım yaparak müşterilerimizin bizi görmek istediği lokasyonlarda konumlandık. Özellikle ülkemizin ulaşım altyapısına yönelik yürütülen mega projelerin, inşaat aşamasında ikmali, açıldıktan sonra da kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yerimizi alıyoruz. Örneğin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Yolu’nda 3 yeni istasyon yatırımı yaptık. İstanbul’un trafik sorununa yeni bir çözüm sunan Kuzey Çevre Yolu’ndaki istasyonlarımızdan 2'si, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışıyla eş zamanlı olarak hizmete girdi. 2017 yılı içinde buradaki 3'üncü istasyonumuzu ve İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki istasyonlarımızı da devreye alacağız."

Bu yıl Shell&Turcas olarak istasyonlardan satışlarda yüzde 20,1’lik pazar payı ile (EPDK hazar payı raporu) akaryakıt pazarındaki lider konumlarını koruduklarını belirten Erdem, "Shell olarak istasyon başına sektör ortalamasının yaklaşık 2,5 kat üzerinde verimlilik sağlıyoruz. İstasyon ağımıza yönelik yatırımlarımız önümüzdeki yıl da devam edecek." dedi.





- "Select Market sayımızı 2017 sonuna kadar 400’e çıkarmayı öngörüyoruz"





Ahmet Erdem, Türkiye'de istasyonlarının her gün 1 milyon kişiden fazla ziyaret aldığını, misafirlerinin yakıt dışındaki diğer ihtiyaçlarını da karşıladıklarını ifade ederek, istasyonların şehir içi ya da şehirler arası seyahatlerde "mola" denilince ilk akla gelen mekanlar olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Erdem, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kapsamda modern mimari tasarım eşliğinde, pek çok market ürününün yanı sıra günlük taze kahve ve sandviç hizmeti sunduğumuz Select Market’lerimizin sayısını artıracağız. Şu anda 300 istasyonumuzda bulunan Select Market’lerimizin sayısını, 2017 yılı sonuna kadar 400’e çıkarmayı öngörüyoruz. Select Market’lerimizde 2016 yılı sonunda 1 milyondan fazla sandviç satmış olacağız. Ayrıca, Türkiye ve dünyada bir ilk olan çocuk tuvaletleri konusunda da yatırımlarımız devam edecek. Çocuk tuvaleti bulunan istasyonlarımızın sayısını yıl sonuna kadar 80’e çıkarmayı hedeflemiştik ancak bugün itibarıyla çocuk tuvaletlerinin sayısı 110’a ulaştı. Önümüzdeki yıl içinde tüm ağımızda çocuk tuvaleti bulunan istasyonlarımızın sayısını 200’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz."

Erdem, perakende sektöründeki yeni trendleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Bunların başında akıllı telefon kullanımındaki artışın geldiğini gözlemliyoruz. Bu kapsamda mobil ödeme alanında iş ortaklıkları kuruyoruz ve bugüne kadar 360 bin kişi tarafından indirilen Shell Motorist uygulamasının da Shell’i diğer markalardan farklılaştıran önemli projelerin başında geldiğine inanıyoruz." dedi.





- Doğal gaz ve yenilenebilir enerji kombinasyonu





Shell Türkiye Ülke Başkanı Erdem, Batı Karadeniz’de Türkiye Petrolleri ile yürüttükleri arama çalışmalarında, açılan derin deniz arama kuyusunu takiben, bundan sonraki adımlar için değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Enerji sektöründe yaşanan dönüşümle beraber düşük karbonlu enerji kaynaklarıyla çeşitlendirilmiş enerji arzının, tüm dünya için artık çok önemli bir hedef haline geldiğini belirten Erdem, Shell'in de bu konuda küresel enerji sektörüne liderlik ettiğini söyledi.

Erdem, doğal gaz ve yenilenebilir enerji kombinasyonunun düşük karbonlu enerji üretiminde kaynak çeşitliliği sağlayacak bir çözüm olacağını ifade ederek, "Bunun yanında doğal gazın kullanımı ısınma, elektrik üretimi gibi alanların yanında taşımacılık gibi alanlara da yayılıyor. Biz de Shell olarak bu alanda yenilikçi çözümler sunmaya, ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Shell olarak Türkiye’de enerji ile ilgili tüm faaliyet alanlarındaki fırsatları gözden geçirmeyi 2017 yılında da sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.