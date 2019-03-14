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Shell&Turcas'ın Antalya İletim Tesisinde tarife değişikliği yapıldı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Antalya İletim Tesisinin iletim tarifesinde değişikliğe gidildi.Konuyla ilgili kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Shell&Turcas Petrol AŞ'nin...

Shell&Turcas'ın Antalya İletim Tesisinde tarife değişikliği yapıldı
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Antalya İletim Tesisinin iletim tarifesinde değişikliğe gidildi.

Konuyla ilgili kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Shell&Turcas Petrol AŞ'nin Antalya İletim Tesisine ilişkin iletim hizmet bedeli, benzin, motorin ve havacılık yakıt türleri için metreküp başına 3,95 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, şirketin aynı tesisteki günlük depolama hizmet bedeli, benzin, motorin ve havacılık yakıt türleri için metreküp başına 0,49 lira olarak tespit edildi.

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EnerjiEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)Resmi Gazete
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