Sibel Asna iletisimi anlatacak

Aralık 2020’de başlayan ve büyük ilgi gören “Masterclass” konferans serisinde alanlarında başarı kazanmış konukları gündemi değerlendiriyor. 3 Mart Çarşama günü saat 17.00'de yapılacak toplantının konuğu kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler sektörünün yıldız isimlerinden Sibel Asna olacak. Asna, “İletişimin Kurumun Süreçleri ile Olan İlişkisi” konusunda bilgi ve deneyimlerini Hi öğrencileri ve genç meslek profesyonelleri ile paylaşacak ve şu başlıklar altında bilgiler aktaracak:

. Kurumlar bugüne kadar iletişimi “kurumu iyi göstermek, yansıtmak” şeklinde düşünerek teşkilatlar kurdular, danışmanlıklar aldılar, basında yer almaya çalıştılar, reklamlarla ürünlerini satıp ne harika markalar olduklarını anlatmaya çalıştılar. Ancak her ne hikmetse tüm bu çabalara rağmen binlerce kuruluş gerçek anlamda “marka” olamadı, toplumun gönlünde yer edinemedi. Acaba neden? İletişimlerini yapamadıkları için mi? Neyi eksik veya yanlış yaptılar? Peki geçmişte yapamadıklarını, 21.yüzyılın yeni normali ve çılgın teknolojik gelişmeleri kapsamında hayata geçirebilecekler mi?

Dili Türkçe olacak etkinlik ücretsizdir yapılacak. Katılmak için KAYIT OL butonuna tıklayarak açılan formu doldurmak yeterli olacak.

Sibel Asna kimdir

İletişim uzmanı olarak, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına stratejik danışmanlık yapan A&B İletişim A.Ş.’nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Sibel Asna, aynı zamanda Hrant Dink Vakfı Yönetim Kurulu, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Mütevelli Heyeti ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı kurucu üyesidir.

Çalışma hayatına 1975 yılında Pars Tuğlacı’nın Türkiye Ansiklopedisi’nde Araştırma Görevlisi ve Metin Yazarı olarak başlayan Sibel Asna, 1981 yılında Proje Sorumlusu olarak çalışmaya başladığı A&B Halkla İlişkiler’de 1987 yılında genel müdürlük görevini üstlendi. 1995 yılında Alâeddin Asna’dan devraldığı A&B’yi 2004 yılında A&B İletişim A.Ş. olarak yeni bir yapıya dönüştürdü.

Sibel Asna, A&B’nin yönetimini devraldığı günden bu yana, şirketin iş ortakları ve çalışanlarına değer katmak adına yeni yaklaşımlar ve farklı hizmetler yaratmaya devam ediyor. Örneğin, yeni yönetim yaklaşımı ve A&B müşterilerine sunduğu “Bütüncül İletişim Hizmetleri” uygulamaları ile, öncelikle Türkiye PR sektöründe ve sonrasında birçok şirket tarafından da uygulamaya konulan yepyeni bir konsept yarattı.

İletişim ve yönetim danışmanlığı konusundaki uzmanlığının yanısıra, Asna büyük ölçekli banka ve kuruluşların kriz yönetim stratejilerini de oluşturdu. Bu kuruluşların bazıları Osmanlı Bankası, Garanti Bankası, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), TÜSİAD, İlaç Üreticileri Sendikası, İstanbul Tekstil İhracatçıları Birliği (İTKİB), Mavi Jeans, United Colors of Benetton olarak sıralanabilir.

En büyük projeleri arasında Osmanlı Bankası ile Körfez Bankası’nın birleşmesi sürecindeki iletişim stratejilerinin yönetimi ve ardından Osmanlı Bankası ile Garanti Bankası’nın 2001’deki birleşimi süreci örnek verilebilir. O günlerden bu yana, Asna halen Garanti Bankası’nın iletişim stratejilerini yönetmektedir. Bugün danışmanlık verdiği kurumlar arasında sahibinden.com, Alternatif Bank, Hisar Okulları, LC Waikiki, Nivea,Logitech, Türkiye Bankalar Birliği gibi farklı sektörlerden markalar yer almaktadır.

Asna’nın 1983 yılında Cüzzamla Savaş Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile başlayan sivil toplum alanındaki çalışmaları, İKSV, Winpeace Türkiye, Yunanistan Barış İçin Kadın Girişimi,İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi, SAHA, Ashoka, Greenpeace Akdeniz, Hayata Destek Derneği, Good4trust.org, Change.org gibi pek çok sivil toplum kuruluşunu kapsamaktadır.

Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’ni, ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin Halkla İlişkiler bölümünü bitiren Asna, daha sonra Oxford Academy of English’te eğitim gördü. Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Ermenice biliyor.