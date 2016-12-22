Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Siber Güvenlik Platformu

- BTK Başkanı Sayan: - "Mobil ekonomi, Türkiye’de beş yılda iki kat büyüyerek doğrudan ve dolaylı etkileriyle 93,6 milyar liralık büyüklüğe ulaştı"

Siber Güvenlik Platformu

ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, mobil ekonominin Türkiye’de beş yılda iki kat büyüyerek doğrudan ve dolaylı etkileriyle 93,6 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığını bildirdi.

Sayan, Kamu Siber Güvenlik Derneğinin TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile düzenlediği 4. Siber Güvenlik Platformu'nun açılışında yaptığı konuşmada, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki gelişmeleri anlattı.

Dünya nüfusunun toplamından daha fazla sayıda mobil abonelik olduğunu ifade eden Sayan, "Dünyada 4 milyar civarında internet kullanıcısı bulunuyor. Özellikle mobil genişbant erişimi hızla artıyor." diye konuştu.

Türkiye’de 55,3 milyon genişbant abonesinden 45,3 milyonunun mobil, 9,9 milyonunun sabit genişbant abonesi olduğuna dikkati çeken Sayan, mobil ekonominin Türkiye’de beş yılda iki kat büyüyerek doğrudan ve dolaylı etkileriyle 93,6 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığını bildirdi.

Sayan, mobil genişbant pazarının dünyada son beş yılda yüzde 40 arttığını dile getirerek, birim başına ödenen internete erişim ücretinin azaldığını söyledi.

Küresel data trafiğindeki artışa dikkati çeken Sayan, "Genişbant erişimin artması, erişim maliyetleri ve hizmet tarifelerini düşürürken, birçok farklı alanda hizmet almaya devam ediyoruz. 4,5G ile iletişim sektöründe bir pazar olarak görülmekteydik ama geçtiğimiz yıldan itibaren teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir ülke olmak amacıyla bazı adımlar attık. Çeşitli yerlilik oranları, Ar-Ge yükümlülüğü getirdik. Bütün bunların en sıkı şekilde denetimini ve takibini yapmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, Türkiye'nin 5G'yi ilk kullanan ülkelerden olacağı söyleyerek, 5GTRforumu kurduklarını, Ar-Ge çalışmalarını desteklediklerini ve öncü olmaya çalıştıklarını belirtti.

İnternete bağlı cihaz sayısının her geçen gün arttığını belirten Sayan, "Artık sadece bilgisayarlar ve akıllı telefonlar değil akıllı ev aletleri, IP kameralar, arabalar ve daha birçok nesneler arası iletişim sağlayan cihazlar tarafından bu işlem yapılmakta. Nesnelerin interneti önümüzdeki süreçte büyük veri ve yapay zeka gibi üzerinde en çok durulacak konuların başında gelmektedir." dedi.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BTKKamu Siber Güvenlik DerneğiÖmer Fatih Sayan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.