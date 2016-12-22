ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, mobil ekonominin Türkiye’de beş yılda iki kat büyüyerek doğrudan ve dolaylı etkileriyle 93,6 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığını bildirdi.

Sayan, Kamu Siber Güvenlik Derneğinin TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile düzenlediği 4. Siber Güvenlik Platformu'nun açılışında yaptığı konuşmada, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki gelişmeleri anlattı.

Dünya nüfusunun toplamından daha fazla sayıda mobil abonelik olduğunu ifade eden Sayan, "Dünyada 4 milyar civarında internet kullanıcısı bulunuyor. Özellikle mobil genişbant erişimi hızla artıyor." diye konuştu.

Türkiye’de 55,3 milyon genişbant abonesinden 45,3 milyonunun mobil, 9,9 milyonunun sabit genişbant abonesi olduğuna dikkati çeken Sayan, mobil ekonominin Türkiye’de beş yılda iki kat büyüyerek doğrudan ve dolaylı etkileriyle 93,6 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığını bildirdi.

Sayan, mobil genişbant pazarının dünyada son beş yılda yüzde 40 arttığını dile getirerek, birim başına ödenen internete erişim ücretinin azaldığını söyledi.

Küresel data trafiğindeki artışa dikkati çeken Sayan, "Genişbant erişimin artması, erişim maliyetleri ve hizmet tarifelerini düşürürken, birçok farklı alanda hizmet almaya devam ediyoruz. 4,5G ile iletişim sektöründe bir pazar olarak görülmekteydik ama geçtiğimiz yıldan itibaren teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir ülke olmak amacıyla bazı adımlar attık. Çeşitli yerlilik oranları, Ar-Ge yükümlülüğü getirdik. Bütün bunların en sıkı şekilde denetimini ve takibini yapmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, Türkiye'nin 5G'yi ilk kullanan ülkelerden olacağı söyleyerek, 5GTRforumu kurduklarını, Ar-Ge çalışmalarını desteklediklerini ve öncü olmaya çalıştıklarını belirtti.

İnternete bağlı cihaz sayısının her geçen gün arttığını belirten Sayan, "Artık sadece bilgisayarlar ve akıllı telefonlar değil akıllı ev aletleri, IP kameralar, arabalar ve daha birçok nesneler arası iletişim sağlayan cihazlar tarafından bu işlem yapılmakta. Nesnelerin interneti önümüzdeki süreçte büyük veri ve yapay zeka gibi üzerinde en çok durulacak konuların başında gelmektedir." dedi.



