ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye ile Azerbaycan arasında her alanda yürütülen yakın iş birliği siber güvenlik dayanışmasına da yansıdı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Azerbaycan'dan gelen 10 öğrenciye TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 7 gün siber güvenlik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) Siber Olaylara Müdahale Eğitimi (SOME) üzerine 2 gün eğitim verildi.

AA muhabirinin TİKA ve TÜBİTAK'tan aldığı bilgiye göre, Türkiye ve Azerbaycan, siber güvenlikte de yakın iş birliği yapıyor. Bu kapsamda, TİKA koordinesinde "kardeş ülke" Azerbaycan'dan gelen 10 öğrenciye çeşitli kurumlarda siber güvenlik eğitimi verildi.

TÜBİTAK BİLGEM'de 7 gün, BTK'de 2 gün eğitim alan öğrencilerin, ülkelerine döndüklerinde nitelikli iş sahibi olması ve siber güvenlik alanında Azerbaycan'a hizmet etmesi planlanıyor. Kriptolojiden blokzincire kadar farklı konularda tecrübelerin aktarıldığı öğrencilere, eğitimlerin ardından sertifika verildi.

BİLGEM İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu, AA muhabirine, Türkiye ile Azerbaycan'ın stratejik ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

Yetişmiş insan kaynağının hem Türkiye'de hem de başka ülkelerde önem taşıdığını belirten Muratoğlu, "Öğrencilere temel kriptoloji ve blokzincir eğitimi verdik. Bu alanda ilk eğitim alan öğrenciler bunlar. TİKA bu öğrencileri takip edecek. Eğitimle onların nitelikli iş sahibi olmasına katkı vermiş oluyoruz." dedi.

Muratoğlu, yüksek teknolojinin kalkınmada anahtar rolü bulunduğunu, buna karşın dünyanın birçok yerinde kritik noktalara siber saldırılar gerçekleştirildiğini, önemli ve mahrem bilgilerin bu yolla ele geçirildiğini anlattı.

Bu nedenle siber savunma refleksinin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Muratoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun en kolay yolu yetişmiş insan kaynağı. Bu bir yazılım ve donanım meselesi değil, bu nosyonu kazanmanız gerekiyor. Bu da eğitimle başlıyor. BİLGEM, Azerbaycan, Katar gibi dost ve müttefik ülkelerin insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için Türkiye'de ya da hedef ülkelerde eğitimler yapıyor. Bu eğitim Azerbaycan için ilk değil. Azerbaycan'da 28 kişinin katıldığı 11 günlük ileri düzey siber güvenlik eğitimi verildi. Bu eğitime Azerbaycan'ın en önemli siber güvenlik uzmanları geldiler ve eğitimlerini aldılar."

Muratoğlu, bu eğitimde TİKA'nın devreye girdiğini ve kalkınmaya destek olmak için mesleki eğitim düzenlediğini aktardı. TİKA'nın Afganistan, Lübnan, Yemen ve Kolombiya gibi ülkelerde de faaliyette bulunduğunu anımsatan Muratoğlu, eğitim programının önemli kapılar açacağını dile getirdi.

Orhan Muratoğlu, "Türkiye'den eğitim alıp giden öğrenciler birer kültür elçisi oluyorlar. Ticaret yaparken, her alanda türk ürünlerini tercih ediyorlar." diye konuştu.

- "Eğitimlerle dost kazanıyoruz"

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da yapılan bu tarz eğitimlerle dost kazanıldığını bildirdi.

Faaliyette bulundukları ve eğitim verdikleri ülkelere Türk iş adamı gittiğinde ve pasaportunu gösterdiğinde bir sempati oluştuğunu belirten Polat, bu ve benzeri projelerde maddi beklentilerinin olmadığını, eğitim alan öğrencilerin eğitilerek nitelikli iş bulmalarına katkı sağladıklarını söyledi.

Polat, düzenlenen eğitimin, TİKA'nın Azerbaycan'da daha önce başlattığı bilişim eğitimlerinin devamı niteliğinde ve TÜBİTAK tarafından Azerbaycan'da verilen siber güvenlik eğitiminin tamamlayıcısı olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'da siber güvenlik alanındaki eksiklikleri bu öğrencilerin gidereceklerini vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Öğrenciler aldıklar eğitimle önemli bir personel olarak ülkelerine hizmet edecek. Biz Azerbaycan'a her zaman kendi milli kaynaklarıyla ayakta durabilecek, milli gücünü oluşturabilecek bir kardeş devlet olması için her konuda destek veriyoruz. Bu eğitimlerin amacı da bu."