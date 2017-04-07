Siber güvenlikte

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Teknoloji şirketi Huawei'nin Kurumsal İş Çözümleri Ülke Müdürü Serdar Yokuş, siber güvenlik için gereken yerelleşmenin tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Yerelleşme tek başına siber güvenliği sağlar, anlayışı tamamen yanlıştır çünkü yerelleşme derken, neyin yerelleştiğini iyi bilmek gerekiyor." dedi.

Yokuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber güvenliğin tesisi için düzenlemesinin yapılması, paydaşlarının biraraya getirilmesi ve uluslararası düzeyde çalışma yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Siber güvenliğin sağlanması için gereken "yerelleşme"nin tek başına yeterli olmadığını anlatan Yokuş, şöyle konuştu:

"Yerelleşme tek başına siber güvenliği sağlar, anlayışı tamamen yanlıştır çünkü neyin yerelleştiğini iyi bilmek gerekiyor. Yerelleştirdiğimiz ürünlerin siber güvenlik süreçlerini nasıl kontrol ettiğimizi de bilmemiz önem taşıyor. Bir ürünü burada toparlıyor olmak yerelleşme değildir. Ürünün içindeki kritik komponentleri, çip setlerini, kritik bilgi toplayıp ileten platformları tümden belli bir sürece göre üretmiyorsanız, siber güvenliğin sağlandığını söylemek yanlış olur."

Yokuş, siber güvenliğin bir süreç olduğuna işaret ederek, tüm Ar-Ge, üretim, entegrasyon, servis yönetimi ve organizasyonun buna uygun yapılması gerektiğini kaydetti.

Yurt dışından gelen siber saldırılara ilişkin bilgilerin içeriden toplandığını vurgulayan Yokuş, "Siber güvenlik sürekli versiyon değiştiriyor. Dışarıdan gerçekleşen siber saldırılarda, güvenlik açıkları içeriden veriliyor." dedi.

- "Siber güvenlik tehdidini ölçümleyemiyoruz"

Yokuş, siber güvenliğin her ülkenin sorunu olduğuna işaret ederek, bu tehdidin ölçümlenemediği sürece kontrolünün zor olduğunu söyledi.

Türkiye'de siber tehdit ölçümlemesi için platform oluşturulması gerektiğini anlatan Yokuş, devletlerin bu konuda inisiyatif alan, regülasyonu yapan, sektör liderlerini bir araya getiren yapılar olarak ön plana çıktığını belirtti. Yokuş, devlet öncülüğünde tüm sektörlerin koordinasyon içinde olduğu platformlarda siber güvenlik haritasının çıkarılması gerektiğini vurguladı.

- "Ürünlerin güvenilirliğine önem veriyoruz"

Huawei Kurumsal İletişim Birimi Siber Güvenlik Uzmanı Water Zhang da operatörlere telekomünikasyon altyapısı sağlayan şirket olarak, ürün güvenilirliği konusunda uçtan uca tüm süreçlere önem verdiklerini ifade etti.



Siber güvenlik konusunda hem hükümetlerin hem de müşterilerin çok hassas olmaya başladıklarını dile getiren Zhang, ilk defa 2012'de Huawei'nin siber güvenlik stratejisinin anons edildiğini ve 4 farklı white paper ile sektörde dinamiklerin gelişimine katkı sağladığını belirtti.



Müşterilerinin siber güvenlik ihtiyacının her şeyin üstünde olduğuna dikkati çeken Zhang, kendileri için ticari beklentilerden önce bu hassasiyetin geldiğini kaydetti.



Siber güvenlik çalışmaları hakkında da bilgi veren Zhang, ürünlerinin test edildiği bağımsız laboratuvarlarda gerekli koruma konularının raporlandığını, güvenlik konusunda sıkıntı görülen ürünün üretiminin hemen durdurulduğunu ve o sıkıntı giderildikten sonra üretimin yeniden başladığını söyledi.

Zhang, Huawei'de çalışan herkesin belli aralıklarla siber güvenlik eğitiminden geçirildiğinin altını çizdi.