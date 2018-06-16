Siber saldırılara karşı sandıklara

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, HAVELSAN tarafından geliştirilen ve 12 seçimdir kullanılan Seçim Bilişim Sisteminin (SEÇSİS) çok güvenli olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde yapılacak seçimde, siber saldırı girişimi olsa dahi yaratacağı bir risk olduğunu düşünmüyorum. Buna ilişkin gerekli tedbirler alınmıştır." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siber güvenlik konusunun ülke güvenliğinin çok önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

Sağlık, eğitim, enerji, bankacılık gibi hayatın her alanına dokunan bilişim sistemlerine yönelik tehdit ve tehlikenin büyüklüğünün daha da arttığını aktaran Atalay, olayın sadece bilgi varlıklarının korunması olmadığına, günlük hayatın idame ettirilmesi ya da ettirilememesi boyutuna geldiğine dikkati çekti.

Siber saldırılarının yarattığı hasarlarının çok yüksek olabildiğini vurgulayan Atalay, bu durumun tehlikenin boyutunu artırdığını belirtti.

Ülkelerin siber güvenliğe önem vermesi ve farkındalık oluşturması gerektiğine işaret eden Atalay, siber tehditlere karşı farkındalık oluşturan ülkeler arasında Türkiye'nin ilk sıralarda yer aldığını anlattı. Atalay, siber güvenlikle ilgili strateji belgesi hazırladığını, eylem planı oluşturulduğunu ve Siber Güvenlik Üst Kurulu kurulduğunu ifade etti.

Bilgi Güvenliği Derneğinin 2015'te yaptığı araştırmada, Türkiye'de kullanılan siber güvenlik ürünlerinin yüzde 95'nin dış kaynaklı, bunların da yüzde 85'inin ABD ve İsrail ürünleri olduğunu dile getiren Atalay, "Dernek olarak hep 'siber güvenlik teknoloji ve ürünleri, yerli ve milli geliştirmek zorundayız' dedik. Bu yönde de epey ilerleme sağlandı. Siber güvenlik teknolojileri, artık savunma sanayi sektöründe de özel olarak ele alınan bir unsur haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

HAVELSAN başta olmak üzere birçok firmanın siber güvenliğe yatırım yaptığını, yerli ve milli ürün geliştirdiğini dile getiren Atalay, bu konuda hala yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi. Atalay, "her şeyden önce kamu ve özel sektörün de yerli ve milli ürünlere güvenmesi, devletin de bu ürünlerin geliştirilmesine özel destek vermesi gerektiğini" kaydetti.

Atalay, "Yerli ve milli çözümlerimizi geliştirmeliyiz, devletimizin bunu destekliyor olması lazım, kullanıcılarımız da yerli ürünleri kullanmaya özel hassasiyet göstermesi lazım. Şu anda hala yabancı ürünler tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

- "SEÇSİS güvenli bir sistem"

Türkiye'de kullanılan seçim sisteminin birçok güvenlik önlemini de içerdiğinin altını çizen Atalay, şöyle devam etti:

"HAVELSAN tarafından yapılan SEÇSİS, son derece güvenli. Bugüne kadar üzerinden 12 seçim geçti, hiçbir zafiyeti tespit edilmedi. Bu sistemden ziyade, oylar sandık başında fiziken sayılıp, gözlemciler huzurunda tutanak hazırlanıp, onaylandığı ve bunlar saklandığı için zaten seçim sisteminin genelinde zafiyet olması mümkün değil. Her türlü yanlışlığı giderecek elektronik sistemin dışında evraklar arşivlerde saklanıyor. HAVELSAN tarafından geliştirilen ve 12 seçimdir kullanılan SEÇSİS, güvenli bir sistem. Önümüzdeki dönemde (24 Haziran) yapılacak seçimde, siber saldırı olsa dahi yaratacağı risk olduğunu düşünmüyorum. Buna ilişkin gerekli tedbirler alınmıştır."

Siber güvenliğin en zayıf halkasını oluşturan kullanıcıların tedbirli olması gerektiğinin altını çizen Atalay, güvenlik prosedürlerine uygun davranılmasını, yeterli zorlukta belirlenecek şifrelerin sıklıkla değiştirilmesini istedi. Atalay, mobil cihazlarda ücretsiz ve kaynağı bilinmeyen uygulamaların indirilmemesi uyarısında bulundu.