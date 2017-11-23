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'Siber savaş' konferansta tartışılacak

Defence Turkey dergisi tarafından organize edilen "Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı 2017", 27-28 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

'Siber savaş' konferansta tartışılacak

ANKARA (AA) - Defence Turkey dergisi tarafından organize edilen "Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı 2017", 27-28 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve TÜBİTAK'ın destekleriyle düzenlenecek konferansın ana teması "Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Kümelenme" olarak belirlendi.

Bu amaca hitap eden ve temaya uygun panel, ulusal ve uluslararası konuşmacı ve etkinlikleri içerecek şekilde planlanan konferansın, Türkiye için kritik öneme sahip siber güvenlik çalışmalarına katkı sağlaması öngörülüyor.

Muhabir: Erdal Çelikel

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Anahtar Kelimeler:
Defence TurkeyTeknolojiUluslararası Siber Savaş Ve Güvenlik Konferansı
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