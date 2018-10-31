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Siber zafiyetlere yerli takip

- Siber güvenlik alanındaki tehditlere karşı yerli ve milli bütünleşik siber güvenlik karar destek sistemi geliştirildi - Sistemdeki zafiyetlerin tespitine, bunların risklere göre sınıflandırılmasına ve koruyucu önlemlerin simüle edilmesine imkan veren CyDecSys, siber güvenlik süreçlerinin yönetimine destek olacak

Siber zafiyetlere yerli takip
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ANKARA (AA) - Siber güvenlik alanındaki tehditlere karşı yerli ve milli bütünleşik siber güvenlik karar destek sistemi kullanıma sunuldu.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından organize edilen CTF Bayrağı Yakala Yarışması kapsamında, siber güvenlik alanında önemli bir yenilik olan yerli ve milli bütünleşik siber güvenlik karar destek sistemi CyDecSys kamuoyuna tanıtıldı.

Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da rekabet edecek özelliklere sahip CyDecSys, ağ topolojisi oluşturma, zafiyet tespit etme, riske göre sınıflandırma ve saldırı ağacı oluşturma gibi işlemleri otomatik hale getirerek, siber güvenlik süreçlerinin yönetimine destek oluyor.

STM Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut, tanıtımda yaptığı konuşmada, STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen CyDecSys'le kurumların siber güvenlik risklerinin yönetilebilir hale getirildiğini söyledi. Korkut, şunları kaydetti:

"Normal koşullarda herhangi bir kurumun bilgisayar ağlarındaki zafiyetlerin sayısı binlerle ifade ediliyor. CyDecSys Siber Güvenlik Karar Destek Sistemi, çok sayıda zafiyeti yönetebilmek için bu zafiyetlerin sebep olduğu siber güvenlik risk analizlerini yapıyor. CyDecSys ile mevcut sistemler üzerindeki zafiyetlerin riskleri ve bu riskler için alınacak önlemler simüle edilerek, etkin risk yönetimi yapılabiliyor. CydecSys’in bu yetenekleriyle bilişim güvenliği birimlerinin verimliliğini önemli ölçüde artıracağını bekliyoruz."

Sistemle ilgili talep almaya başladıklarını dile getiren Korkut, yakın zamanda ihracat başarısı da hedeflediklerini belirtti.

- Siber saldırganlardan önce davranacak

CyDecSys'in geliştirilmesine 2016'da başlandı. Sistem, bilişim altyapısındaki zaafların siber saldırganlar tarafından bulunmadan tespit edilip giderilmesine olanak sağlıyor. CyDecSys, milli zafiyet veri tabanının oluşturulmasında öncü rol üstlenecek.

Siber Füzyon Merkezi kapsamında siber tehdit istihbaratı, siber operasyon ve zararlı yazılım analizi hizmetleri sunan STM, bunlardan bağımsız CyDecSys’i siber güvenlik portföyünde tamamlayıcı ürün olarak sunacak.

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CyDecSysSiber GüvenlikSTM
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