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Bolu Dağı'nda çalışma

"Sibirya'nın Gücü" doğalgaz projesinde boru inşası hızlanacak

- Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Markelov: - "2017 sonuna kadar Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı için 1100 kilometrelik boru inşa etmeyi planlıyoruz" - "Boru hattının 774 kilometrelik kısmı tamamlandı"

MOSKOVA (AA) - Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, bu yıl sonuna kadar "Sibirya’nın Gücü" doğalgaz boru hattının 1100 kilometrelik kısmını döşemeyi planladıklarını belirtti.

Markelov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunurken, Çin'e doğalgaz göndermek amacıyla inşa edilen Sibirya'nın Gücü boru hattında 774 kilometrelik bölümün tamamlandığını söyledi.

Kış mevsiminde hava koşullarının uygun olması sayesinde taşeron firmaların takvimin ilerisinde çalışma imkanı bulduğunu dile getiren Markelov, "Bu nedenle takvimin önüne geçip 2017 sonuna kadar Sibirya'nın Gücü doğalgaz boru hattı için 1100 kilometrelik boru inşa etmeyi planlıyoruz. 2018'de ise toplam 600 kilometrelik boru hattına ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Rus enerji şirketi Gazprom ile Çin Ulusal Petrol Şirketi arasında Mayıs 2014'te imzalanan anlaşmaya göre, Rusya'nın doğusundan Çin'e 30 yıl süreyle doğalgaz sevkiyatı yapılacak. Yıllık 38 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak boru hattının 2021'e kadar faaliyete geçmesi öngörülüyor.

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