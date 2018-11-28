Siemens Türkiye'den çalışan sağlığı ve motivasyonuna yatırım

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye, Gebze'deki Entegre Üretim Tesisleri bünyesinde yeni bir sosyal tesis kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampüslerinde ve faaliyet alanlarında sürekli olarak fark ve değer yaratmayı hedefleyen Siemens Türkiye, çalışan sağlığı ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak ve çalışma ortamına yeni bir soluk getirmek amacıyla Gebze'deki Entegre Üretim Tesisleri'nde ek yatırımlar gerçekleştiriyor.

Siemens Türkiye'nin kampüsleri içinde en büyük yaşam alanlarından biri olan tesiste, sosyal yaşam alanları, yürüyüş yolları, futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra açık amfi tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetleri için ayrılan alanlar da yer alıyor.

Yaklaşık 1,6 milyon TL’lik yatırımla hizmete açılan sosyal tesise, şirketin Türkiye’deki kuruluş yılına atıfta bulunmak amacıyla "1856 Siemens Spor Parkı" adı verildi. Parka, Siemens’in Türkiye'deki 162 yıllık geçmişinin sembolü olarak, 162 yaşındaki bir zeytin ağacı da dikildi.

Yeni sosyal tesis, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye yöneticileri ve çalışanların katıldığı törenle hizmete açıldı.





- "3 bin kişilik büyük bir aileyiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin Gelis, iş yapış biçimleri ve çalışma kültürünün çok hızlı şekilde değiştiği bir dönemden geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlar gün içinde vakitlerinin önemli bir kısmını iş yerinde geçiriyor. Bu nedenle şirketler için çalışan sağlığı ve motivasyonu en az ürün, hizmet ve ekonomik değer yaratmak kadar önemli. Çalıştığı yerde sağlıklı ve motive olan bireylerin mutluluk düzeyi ve aidiyet duygusu güçleniyor. Dolayısıyla ortaya çıkan işler daha verimli ve yaratıcı oluyor. Biz, Siemens Türkiye olarak 3 bin kişilik büyük bir aileyiz. Birlikte geçirdiğimiz her keyifli anın hem bireysel hem de kurumsal başarımıza katkı sunacağına inanıyorum. İşte bu bakış açısıyla Gebze Entegre Üretim Tesislerimiz bünyesinde 1856 Siemens Spor Parkı'nı hayata geçirdik. Bu tesislerin, çalışanlarımızın yoğun iş temposu içinde kendilerine iyi bakmalarına ve sağlıklarını korumalarına destek olmasını hedefliyoruz."

Siemens Türkiye’nin Sağlık Yönetimi bölümü, bu konu özelinde oluşturulan Sağlık Kurulu’nun (Health Board) desteğiyle yıl boyunca pek çok etkinlik gerçekleştiriyor.

Sağlık Kurulu, çalışma hayatının ve ortamının geliştirilmesi, sağlık politikalarının oluşturulması, bu konuda farkındalığı artırıcı aktivitelerin yapılması ve motive edici kişisel becerilerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Bunlar arasında sağlık ölçümleri, kan bağışı kampanyası, seyahat sağlığından obeziteye sağlık eğitimleri, ergonomi egzersizleri, Çalışan Destek Programı (AVİTA) seminerleri, sağlıklı yaşam ve yenilenme eğitimi gibi aktiviteler öne çıkıyor.