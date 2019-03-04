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Siemens'ten akıllı buzdolabı

- KG56NHI30N modelinde bulunan iç kameralar, mobil uygulama Home Connect üzerinden buzdolabının içinde neler olduğunu evin dışındayken de görmeyi sağlıyor

Siemens'ten akıllı buzdolabı
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İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri'nin IQ500 serisi noFrost Home Connect buzdolabı, ileri teknolojisi sayesinde kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Ev Aletleri’nin sunduğu 559 litre geniş iç hacme ve hyperFresh plus tazelik sistemine sahip noFrost buzdolabı, yiyecekleri 2 kata kadar daha uzun süre taze tutuyor.

iOS ve Android cihazlarla uyumlu Home Connect özelliği ise kullanıcılarına buzdolabının ileri teknoloji fonksiyonlarını uzaktan yönetmesine imkan sağlıyor.

Siemens Ev Aletleri, ileri teknolojisi sayesinde geleceğin gıda alışveriş deneyimini bugünden getiriyor. Buzdolabındaki iki yenilikçi iç kamera sayesinde evin dışındayken, örneğin market alışverişi sırasında Home Connect uygulaması üzerinden buzdolabının içinde neler olduğuna bakılabiliyor, böylece ihtiyaca göre alışveriş yapılmasına imkan tanınıyor.

Kullanıcılar, nerede olursa olsun keyifli sofraları için gerekli hazırlıklarını tamamlarken, hayatlarının günlük akışını daha kolay kontrol edebiliyor.

İç kameraların sahip olduğu gıda tanıma teknolojisi sayesinde Home Connect uygulaması, kullanıcılara buzdolabındaki gıdalar için ideal depolama alanları, ideal sıcaklık dereceleri ile ilgili bilgileri, taze tutma ve yemek tarifi önerileri oluşturuyor. Böylece özenerek satın alınan gıdaları akıllıca ve doğru biçimde saklamaya yardımcı oluyor.

A ++ enerji sınıfı Siemens KG56NHI30N noFrost buzdolabının SuperCooling fonksiyonu etkinleştirildiğinde, alışverişten sonra dolaba yerleştirilen gıdalar daha hızlı soğuyor.

SuperFreezing fonksiyonu dondurucuya yeni gıda eklendiğinde dondurulmuş gıdaların buzunun çözülmesini engelliyor ve yeni gıdaların da daha hızlı dondurulmasını sağlıyor. Gereksiz güç tüketimini önlemek üzere tasarlanan fonksiyon, istenen sıcaklığa erişildiğinde normal çalışmaya geri dönüyor.

Home Connect uygulaması ile kullanıcılar, diledikleri yer ve zamanda buzdolabının soğutucu bölmesindeki sıcaklık ayarı, SuperCooling ve SuperFreezing fonksiyonlarını devreye alabiliyor. Uygulama, aynı zamanda buzdolabının kapısı açık kaldığında veya içindeki sıcaklık derecesi yükseldiği zaman kullanıcılarına bildirim gönderiyor.

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