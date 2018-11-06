Siemens'ten yüksek performanslı süpürge

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri'nin tüketicilerle buluşturduğu VSZ7530 toz torbalı elektrikli süpürgesi, düşük enerji tüketimi ile üstün performansı bir arada sunan quattroPower teknolojisi ve alerjik bünyelere uygun yıkanabilir hijyenik HEPA filtresi ile evlerin sonbahar temizliğinin en büyük yardımcısı oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens'in yüksek performanslı VSZ7530 toz torbalı elektrikli süpürgesi sayesinde evlerde temizlik zahmet olmaktan çıkıyor.

Siemens toz torbalı süpürge, 69 dB ses seviyesi ile sessiz çalışma özelliği ve 12 metre süpürme etkinlik yarıçapı size konforlu bir temizlik imkanı sunarken, düşük enerji tüketimi ile de enerji verimliliği sağlıyor.

quattroPower teknolojisi, süpürgenin başlığından hava filtresine kadar her bir parçasını optimize ederek hava akımı kaybını en aza indiriyor.

PowerProtect toz torbası ile kullanılan VSZ7530, torba dolsa dahi yüzde 60’a varan ekstra emiş gücüyle süpürge temizlik performansını artırarak cihazın ömrünü uzatıyor. Böylece süpürgenin toz torbasını daha seyrek aralıklarla değiştirmeye imkan sağlıyor.

Halı ve sert zeminde ulaşılabilen en iyi temizleme performansı sunan Siemens VSZ7530, derinlere işlemiş temizlemesi en zor tozları dahi kolaylıkla temizliyor.

Siemens toz torbalı süpürgenin yıkanabilir hijyenik HEPA filtresi, özellikle alerjik rahatsızlığı olan kişiler için de en ideal temiz hava ortamını sağlıyor.