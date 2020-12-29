Sıfır atık belgesini de aldı

Coca-Cola İçecek’in Türkiye’deki tüm fabrikaları ‘Sıfır Atık’ statüsüne geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında hazırlıklarını kısa sürede tamamlayan Coca-Cola İçecek’in Türkiye’deki 10 fabrikası da “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu, Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek’in, Türkiye’deki tüm fabrikaları “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ‘Sıfır Atık’ seferberliğine katılan Coca-Cola İçecek Türkiye “Atıksız Bir Dünya” vizyonu doğrultusunda endüstriye öncülük ediyor. ‘Sıfır Atık’ seferberliği kapsamında, Türkiye’deki fabrikalarında başlattığı “Sıfır Atık” çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak gazlı içecek sektöründe tüm fabrikalarında belgeye hak kazanan ilk şirket oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Projesi neticesinde 2018 sonuna doğru çevre mevzuatında yaptığı değişiklikler doğrultusunda yürürlüğe giren yeni düzenleme, ülke genelinde belirlenmiş süre içinde "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" kurma sorumluluğu getirdi. Coca-Cola İçecek, ilk etapta Hazar, Elazığ, Ankara, Çorlu fabrikalarında belgeye hak kazanırken geçtiğimiz aylarda Köyceğiz ve Bursa fabrikalarında da Sıfır Atık Yönetmeliği'ni en hızlı şekilde uygulayarak "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı. Son olarak İzmir fabrikasındaki çalışmaların da kısa sürede tamamlanmasıyla Coca-Cola İçecek’in tüm fabrikaları “Sıfır Atık” statüsüne geçmiş oldu.

“Çevresel ayak izimizi azaltıyoruz”

İşini büyütürken, ekonomi ve toplumun yanı sıra çevreye de değer katmak için çalışan Coca-Cola İçecek, daha az kaynak kullanarak ve daha az atık üreterek, daha kaliteli üretim yapıyor. Çevresel ayak izlerini günden güne azalttıklarını belirten Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan tek Türk şirketi olarak içinde yaşadığımız çevre ve toplumun iyileştirilmesine de katkı sağlamaya devam ediyoruz. Tüm faaliyetlerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürütüyor, tüm operasyonlarımızı çevre üzerindeki etkimiz konusunda bilinçli bir şekilde yürütüyoruz” dedi. Coca-Cola sistemi içerisinde enerji, su tasarrufu ve ambalajlama açısından en iyi performansı gösteren şişeleyiciler arasında olduklarını belirten Başarır, “döngüsel ekonomi yaklaşımı çerçevesinde atıklarımızı azaltıyor ve geri dönüşüme kazandırmak için çalışıyoruz. Türkiye fabrikalarımızda geri dönüşüm oranını yüzde 98,1’e ulaştırdık. Sorumlu kurumsal vatandaş olarak Türkiye’deki tüm fabrikalarımızda “Sıfır Atık Belgesi”ne sahip olmanın bizim için anlamı çok büyük” diye konuştu.

Daha az tüketerek daha fazla üretme yaklaşımı doğrultusunda, sıfır atık üretimini hedefleyen Coca-Cola İçecek, 2006 yılından bu yana faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde bu performansını iyileştirme faaliyetlerine devam ediyor. Coca-Cola İçecek’in sürdürülebilir ambalajlama stratejisi, ‘Tasarla, Topla, Ortak Ol!’ başlıklarından oluşuyor. Sürdürülebilir ambalajlama hedeflerini The Coca-Cola Company 2030 “Atıksız Bir Dünya” taahhütleri ile paralel olarak belirleyen Coca-Cola İçecek, içecek ambalajında %8’e kadar geri dönüştürülmüş plastik kullanımıyla ilgili zorunlu düzenlemelerin yanı sıra, ürün güvenliğinden ve tüketici sağlığından ödün vermeden geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımıyla ilgili uzun süredir çalışıyor. Depozitolu cam şişe uygulamalarıyla daha az şişe üretiyor ve daha az kaynak kullanıyor. Coca-Cola İçecek, geçtiğimiz yıl plastik kirliliği ile etkin mücadele amacıyla Birleşmiş Milletler Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD tarafından kurulan ‘İş Dünyası Plastik Girişimi’ne katılan 26 öncü şirket arasında yer aldı.