Sıfır Atık Projesi'yle 115 ton atık ekonomiye kazandırıldı

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında 115 ton değerlendirilebilir atığı ekonomiye kazandırdı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlayan Sıfır Atık Projesi'nde 9 ay geride kaldı.

Bu kapsamda Bakanlık ana hizmet binasında başlayan ve ilerleyen dönemlerde Türkiye geneline yaygınlaştırılması hedeflenen projenin 9 aylık bilançosu yüz güldürdü. 9 ayda sadece Bakanlık ana hizmet binasında 84 ton kağıt-karton, 20 ton plastik, 4,5 ton cam atık, 2,2 ton metal atık, 3,2 ton organik atık ve 1,2 ton değerinde bin 200 litre de bitkisel yağ olmak üzere yaklaşık 115 ton değerlendirilebilir atık kaynağında ayrı toplanıp yeniden ekonomiye kazandırıldı.

- Bin 440 ağacın kesilmesi önlendi

Yeni uygulamayla, Bakanlık çalışanların alışkanlıklarının değiştirilerek projenin verimliliğinin artması amaçlanıyor.

Bu kapsamda ana hizmet binasındaki ofislerden çöp kovalarını kaldıran Bakanlıkça, bu sayede çalışanların geri dönüşüm kumbaralarına atıklarını ayrıştırarak atması sağlandı.

Proje sayesinde kağıtların yeniden dönüşümüyle, 9 ayda bin 440 ağacın kesilmesi önlendi.

Ayrıca 16 ton sera gazının azaltılması, 320 varil petrolün ve 8 ton cevherin kullanımının engellenmesi de sağlanan projeyle, atıklardan 1,2 ton kompost gübre ile bin 200 litre biyodizel elde edildi.

- Sokak hayvanları da unutulmadı

Atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinin sağlanmasının yanı sıra proje kapsamında sokak hayvanları da unutulmadı.

Söz konusu süre içinde Bakanlık binasında toplanan yemek ve ekmek artıkları 1,3 tona ulaştı. Bu artıkların sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezlerine gönderimi sağlandı.