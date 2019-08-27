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Sigara zammı iddialarına şirketten açıklama

Sosyal medyadaki sigaraya 5 TL zam geldi iddialarına British American Tobacco şirketinden yanıt geldi. Şirket sosyal medyada dolaşan zam listesinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sigara zammı iddialarına şirketten açıklama
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İşte British American Tobacco şirketinden dün gece yapılan açıklama:

Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur. Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

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British American Tobacco
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