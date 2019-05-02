Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi yeniden arttırılmıştı.
İşte bu gelişmenin ardından bir sigara üreticisinin sattığı sigaralara zam geldi.
Sigaraya paket başı 2 TL zam yapıldı.
9 TL’ye satılan sigaraları 11 TL’ye
9.5 TL’ye satılan sigaraları 11.5 TL’ye
10 TL’ye satılan sigaraları 12 TL’ye
11 TL’ye satılan sigaraları 13 TL’ye
13 TL’ye satılan sigaraları 15 TL’ye çıktı.
Sigaraya 2 TL zam geldi
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi yeniden arttırılmıştı. İşte bu gelişmenin ardından sigaraya paket başı 2 TL zam yapıldı. Kaynak: Sigaraya 2 TL zam geldi.
02 Mayıs 2019 Perşembe 16:59
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi yeniden arttırılmıştı.