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Sigaraya 2 TL zam geldi

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi yeniden arttırılmıştı. İşte bu gelişmenin ardından sigaraya paket başı 2 TL zam yapıldı. Kaynak: Sigaraya 2 TL zam geldi.

Sigaraya 2 TL zam geldi
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Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ocak ayında sıfırlanan sigaradan alınan asgari maktu vergi yeniden arttırılmıştı.

İşte bu gelişmenin ardından bir sigara üreticisinin sattığı sigaralara zam geldi. 

Sigaraya paket başı 2 TL zam yapıldı.

9 TL’ye satılan sigaraları 11 TL’ye

9.5 TL’ye satılan sigaraları 11.5 TL’ye

10 TL’ye satılan sigaraları 12 TL’ye

11 TL’ye satılan sigaraları 13 TL’ye

13 TL’ye satılan sigaraları 15 TL’ye çıktı.

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Sigara Zammı
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