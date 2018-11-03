Sığır, koyun ve keçilerin kayıt altına alınması

ANKARA (AA) - Her yaştaki koyun, keçi türü ve sığır cinsi hayvanların kayıt işlemleri 31 Mart 2019'a kadar yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" ve "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her yaştaki koyun ve keçi türü hayvana 31 Mart 2019'a kadar kimliklendirme ve kayıt işlemi yapılacak. Her yaştaki sığır cinsi hayvan için ise 31 Mart 2019'a kadar tanımlama ve kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.