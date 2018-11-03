Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Bursa Doç. Dr. Gizem Dinler Doğanay Hatice Özer
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin

Sığır, koyun ve keçilerin kayıt altına alınması

ANKARA (AA) - Her yaştaki koyun, keçi türü ve sığır cinsi hayvanların kayıt işlemleri 31 Mart 2019'a kadar yapılacak.Tarım ve Orman Bakanlığının "Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde...

Sığır, koyun ve keçilerin kayıt altına alınması
banner17

ANKARA (AA) - Her yaştaki koyun, keçi türü ve sığır cinsi hayvanların kayıt işlemleri 31 Mart 2019'a kadar yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" ve "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her yaştaki koyun ve keçi türü hayvana 31 Mart 2019'a kadar kimliklendirme ve kayıt işlemi yapılacak. Her yaştaki sığır cinsi hayvan için ise 31 Mart 2019'a kadar tanımlama ve kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KeçiKoyunKüpeSığır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1