Ani ve beklenmedik durumlarda karşılaşılabilecek risk ve hasarlara karşı sigortanın koruyucu boyutuna dikkat çeken Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, “Sahibi olduğumuz varlıklar artık mali açıdan çok daha değerli. Yüksek enflasyon ve risk ortamı göz önüne alındığında kaybedilen varlıkların yerini doldurmak giderek güç hale gelirken konut, araç, iş yeri gibi mali değeri yüksek varlıklar uygun maliyetli sigorta poliçeleri ile kolaylıkla güvence altına alınabiliyor” dedi. Ekonomik konjonktür ve yüksek enflasyon ortamında sigortanın en ekonomik ve gerekli ürün konumuna geldiğine dikkat çeken Nihat Kırmızı, “Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın yaşadığı bir sorun haline geldi. Risk gerçekleşmeden önce alınan fiyat avantajlı poliçeler ile sigortalılarımız başlarına gelebilecek olası hasarlara karşı kendilerini güvence altına alarak, hayatlarına kaldıkları yerden zarara uğramadan devam edebiliyorlar” şeklinde konuştu.

‘SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ YÜKSEK BİR ŞİRKETİZ’

Sağlık, çevre ve teknoloji bağlantılı riskler sıklık ve etki oranlarıyla hayatımızdaki olumsuz etkisini artırırken, bu riskleri öngörme ve yönetme becerisi hem kurumsal hem de bireysel olarak giderek önem kazanıyor. “Riskler her zaman var. Güvende olmak, gerekli önlemleri almak, geliştirme ve yatırımları planlamak ise elimizde. Sigorta güvenin tek satın alınabilir hali” diyen Nihat Kırmızı, kurumsal olarak ihtiyaca yönelik attıkları adımlar ile ilgili şu sözleri kaydetti: “Geleceğimizi koruyacak, bugünün kaynağını tüketmeden yaşanılabilir bir dünya için hareket edecek olan yine bizleriz. Çevre bilinci yüksek bir şirket olarak, ürün geliştirmelerimizi ve sosyal sorumluluk projelerimizi doğaya ve geleceğimize maksimum fayda sağlayacak şekilde hayata geçiriyoruz. Daha yeşil bir gelecek için çevreye duyarlı araç kullananların yanında olduk; elektrikli ve hibrit araç sahiplerinin karşılaşabilecekleri risklere karşı ‘Doğa’l Kasko’ ürünümüzü hizmete sunduk.

Gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmayı arzuluyoruz. Zamanın kıymetini biliyor bu doğrultuda teknolojik yatırımlarımızı güçlendiriyor, mobil uygulamamız ve web sitemizde hızlı ve ihtiyaca yönelik hizmetler sunuyoruz.”

“Elbette ki insan hayatı ve sağlığı tüm yaratmaya çalıştığımız fayda ve geliştirmelerin merkezinde konumlanıyor. Pandemi dönemiyle birlikte sağlıklı olmanın değerini çok daha iyi anladık. İklim değişiminden kaynaklanan zorlayıcı hava şartları da özellikle yaz aylarında sağlık sorunları yaşamaya sebep olabiliyor. Pandemiden sonra yaz tatili yapmaya da hasret kaldığımız bu dönemlerde yaşanacak sağlık problemlerine karşı tamamlayıcı sağlık sigortası ve seyahat sağlık sigortası ürünlerimiz sigortalılar için önemli bir güvence” diyen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, oldukça ekonomik olan bu ürünlere ilginin bu doğrultuda arttığını, artık yağmur ihtimaline karşı şemsiye taşımak, güneşten korunmak için şapka takmak nasıl bir önlem ve alışkanlıksa, günümüzde de sigortanın akla gelen ilk ve etkili önlem olacağını aktardı.

Nihat Kırmızı, tüm dünyada yükselen şirketlerin nüksetmekte olan değerleri bünyelerinde barındırmak hatta onları büyütmek hedefinde olduğuna da değinerek, bunlardan en önemlisinin de eğitim olduğunu ekledi ve sözlerine şöyle devam etti; “Doğa Sigorta’yı farklı kılan etkenlerden en önemlisi grup üniversitemiz İstanbul Topkapı Üniversitesi’ne verdiğimiz destek ve değerli akademisyenlerimiz ile yaptığımız ortak projelerdir. Çok yakın zamanda Doğa Sigorta’nın desteğiyle çevreye karşı sorumlu bir proje olan; Atık kumaşlarla öğrencilerimizin notebook çantaları tasarladığı üniversitemizin projesinin ödül aldığını da gördük. Doğa Sigorta bu tip yatırım ve desteklerine her zaman devam edecek.

Bundan belki 5 yıl evvel bir prestij aracı olarak görülüyordu ama bugün itibarıyla iklim, çevre, eğitim hepsi bir sosyal sorumluluk. Elinde en azından kaynak bulunduran ya da değer yaratanların yapmakla mükellef olduğu sorumluluklar olarak karşımıza çıkıyor. Biz Doğa Sigorta olarak bunların takipçisi olacağız.

Aynı zamanda enerji de önemli bir konu. Günümüzde dünyanın enerji bağımlısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Doğa Sigorta olarak özellikle enerji güvenliği, tasarrufu ve verimliliğiyle alakalı projelere bundan sonra da destek vereceğimizi söylemek istiyorum.

Bunu da İstanbul Topkapı Üniversitesi’nin ilgili birimleriyle takip edecek ve gerçekleştireceğiz. İnsanları riske karşı korumak sadece sigorta şirketlerinin görevi olmamalı diye düşünüyorum. Aynı zamanda bizim çekindiğimiz, olmasından korktuğumuz risklerin de ortaya çıkmaması için önleyici bazı yatırımlar yapmak gerekiyor. Doğa Sigorta bunların da takipçisi olacak.”