Sigorta pazarında krizin ipuçları: Tazminat yüzde 19 arttı

Sigorta pazarının lokomotifi olan zorunlu trafik ve kasko, krizin etkilerini görmek açısından da ipuçları veriyor. Artan araç sayısına rağmen teminat adetleri düşerken, artan enflasyon ve dövizdeki dalganma nedeniyle tazminat ödemelerinde yükseliş var.



Trafikte yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla teminat sayısı yüzde 0.3 azalarak 9 milyon 182 bin 9 adede indi. Ödenen tazminat miktarı yüzde 19.5 artarak 4.2 milyar liraya ulaştı. Tazminat ödenen mağdur sayısı ise yüzde 2.2 azalarak 787 bin 430 kişi oldu. Yazılan toplam prim ise yüzde 11.6 artarak 6 milyar 870 milyon liraya çıktı.



Serhat Alıgil'in Cumhuriyet'teki haberine göre 4 Trafik kapsamında otomobiller için ödenen tazminat yüzde 21.4 artarak 2.3 milyar liraya, kamyonet için ödenen yüzde 18.8 artarak 880 milyon liraya çıktı. Taksilerde teminat sayısı yüzde 3.2 azalarak 39 bin 534 adede inerken, tazminat yüzde 31.6 artarak 78 milyon liraya çıktı.



Kaskoda düşüş



4 Kasko pazarında ise ilk 6 ayda teminat sayısı yüzde 7.2 düşerek 2 milyon 836 bin 121 adede geriledi. Tazminat miktarı yüzde 0.4 azalarak 2 milyar 860 milyon liraya geriledi. Yazılan prim de yüzde 18.5 artarak 4.4 milyar liraya çıktı.



4 Kasko kapsamında teminat sayısı otomobillerde yüzde 5.9 düşerek 1 milyon 977 bin 295 adede inerken, ödenen tazminat da yüzde 1.1 azalarak 1 milyar 979 milyon lira oldu. Kamyonetlerde ise teminat yüzde 11.5 azalarak 444 bin 573 adede inerken, tazminat yüzde 4.3 artarak 358 milyon liraya çıktı. Taksilerde ise teminat yüzde 30.6 azalarak 5 bin 188 adede düştü. Tazminat ise yüzde 16.5 artarak 7.1 milyon liraya yaklaştı.