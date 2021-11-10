Sigorta piyasası büyüyecek

Global sigorta piyasasının en önemli oyuncularından olan Howden Group, önemli bir araştırmayı Türkiye'deki müşterileri ve sigortacılar ile paylaştı. Şirket, düzenli olarak Türkiye Sigorta Sektörü ile pazar bilgilerini paylaşacağı raporlardan ilkini yayımladı. Raporu değerlendiren Howden TMEA Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, Türkiye'nin GSYİH'sinin 2022'ye kadar daha da büyümesi beklendiğinden, Türkiye sigorta sektörü için geleceğin pozitif göründüğünü ve Türkiye sigorta piyasasının daha da büyüyeceğini öngördüklerini ifade etti.

Howden Group, bünyesinde yer alan HX Analytics tarafından oluşturulan ve düzenli olarak Türkiye Sigorta Sektörü ile pazar bilgilerini paylaşacakları raporlardan ilkini “COVID-19 Sonrası Yaşanan Değişikliklerin 2020 Türkiye Ekonomisine Yansımaları ve Bu Gelişmeler Sonucunda 2021’e Etkileri” başlığı ile sundu.

COVID-19'un 2020'de Türk ekonomisine zorluklar ve volatilite etkisi yaratmasının ardından, 2021'deki gelişmelerin umut verici olduğunu kaydeden Howden TMEA Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, "Türkiye sigorta piyasası pandeminin etkilerine rağmen büyüme yörüngesini sürdürerek, 2020'deki kayıpları durağan kayıplar düzeyinde kaldı. GSYİH'nin 2022'ye kadar daha da büyümesi beklendiğinden, Türkiye için gelecek parlak görünmekte. Türkiye sigorta piyasasının da aynı şekilde büyüyeceğini öngörüyoruz." dedi.

2020'de yazılan hayat dışı prim tutarı 70 milyar TL oldu

Yapılan araştırmada, 2019 yılı itibarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren 63 aktif sigorta şirketinin yüzde 60'ını hayat dışı sigorta şirketleri oluşturuyor. 2020 yılında, Türkiye'de yazılan toplam hayat dışı prim tutarı 70 milyar TL (9 milyar Euro) olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılına göre yüzde 97'si sigorta ve yüzde 3'ü (reasürans) sigorta olmak üzere yüzde 18'lik bir toplam artış gösterdi. Türkiye'de yazılan primlerin neredeyse yarısı "Oto Sigortaları" olmakla birlikte, bunu piyasanın yaklaşık üçte birini oluşturan "Yangın Sigortaları" takip ediyor.

Finansal Risler Artıyor

Küresel sigorta şirketlerinin kapasite kısıtlamaları sebebiyle, Türkiye'deki Finansal Riskler ve sigorta fiyatları hızla yükseldi. Yönetici Sorumluluk (D&O) Sigortası, sigorta şirketinin ekonomi, siyasi durum ve şirket yöneticileri arasındaki yetersiz uzmanlık seviyesine ilişkin korkuları sebebiyle Finansal Riskler için yüksek oranlı artışlara neden oluyor. Bu fiyat artışları, çok seçici olan ve son zamanlarda dünyada görülen yüksek hasar tecrübesi sebebiyle kapasite düşürmeye başlayan küresel reasürörler ile uyumlu olmakla birlikte bazı risklerde fiyatlar yüzde 350'ye kadar yükseldi.

Aynı şekilde yaşanan yüksek hasarlar sebebi ile Siber Riskler fiyatları da yaklaşık yüzde 200 oranında arttı. Teminat şart ve koşulları sigortalılar için daha az avantajlı hale geldi. Bu riskler için sağlanan teminat limitlerinde düşüş, muafiyetlerde de artış yaşanmasına sebep oluyor.

“Türkiye Sigorta piyasası için gelecek parlak”

Rapor ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Howden TMEA Bölge CEO’su Atınç Yılmaz şunları söyledi: “Howden olarak, Türk Sigorta piyasasına ve müşterilerimize ışık tutacak, piyasanın daha sağlıklı büyümesini teşvik edecek araştırmalar ve analizlerimizle katkı sağlamayı hedefliyoruz. Londra’daki HX isimli data ve analitik çalışmalar yapan ekibimiz, Türkiye’deki ekibimizle beraber, çok kıymetli ve önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu tür çalışmalarımız artarak devam edecek.

Türkiye sigorta piyasası, pandeminin etkilerine rağmen büyüme yörüngesini sürdürecek. Piyasa dinamikleri, artan fiyat duyarlılığına ve daha muhafazakar risk değerlendirme kriterlerine yanıt verecek bir biçimde yön değiştirdi. Bu da uluslararası kapasitenin geri çekilmesine ve yurt içinde yerleşik olan sigorta şirketlerinin boşluğu doldurmaya başlamasına neden oldu. Genel olarak, ilk 5'te rekabet eden yerli şirketler 2020'de 2019'a göre yüzde 20 daha fazla prim yazdı. İlk 5 uluslararası sigorta şirketi 2019'da bir önceki yıla göre sadece yüzde 4 daha fazla prim yazdı. Bu değişen kapasitenin fiyat duyarlılığından, değişen şartlar ve koşullardan ve risk değerlendirme kriterlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Türk sigorta piyasası “Oto” ağırlıklıdır. Ancak, Sorumluluk, Nakliyat, Havacılık gibi alanlarda da uluslararası oyuncuların geri çekilmesiyle, yerel pazar kalan boşluğu doldurmaya başladı. 2015'ten 2020'ye kadar Türk Lirası'ndaki istikrarlı prim artışına rağmen, Euro'ya çevrildiğinde, primler aynı dönemde sabit kaldı. 2015 yılında 9 milyar Euro, 2020'de 9 milyar Euro olarak kaydedilen brüt yazılı prim, Türk Lirası’nın son yıllardaki devalüasyonunu yansıtıyor. Türkiye'nin dayanıklılığı, artan tüketim, ihracat talebi gibi pozitif faktörler sektörün büyümesine katkı sağlayacak.”

Sigortalılar için detaylı bilgiye ulaşmaları sağlanıyor

Raporu hazırlayan HX Analytics’in İş Zekası Başkanı Mitchelle To, "HX, veri analizi ve dijital platform ile müşterilere yenilikçi çözümler sunmak üzere kurulmuş Howden Group şirketidir. Nova projesi kapsamında sigortalılara pazar trendleri ve gelişmeleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmalarını amaçlıyoruz.” derken, Howden Türkiye Plasman ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Hande Gönül ise raporu, "Ben bu raporun hizmet verdiğimiz sigortalılarımıza gerek sürdürülebilir bir sigorta programı oluşturmaları gerekse risk yönetimi ve bütçe projeksiyonu anlamında önemli bir bilgi ve ışık tutacağını düşünüyorum.” şeklinde değerlendirdi.