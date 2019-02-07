İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, "Sigortacılık sektörü olarak 2018'i 54,2 milyar TL'lik bir prim üretimiyle tamamladık. Bireysel Emeklilik Sistemi'mizde ise (BES) 95 milyar TL'ye ulaşan bir fon birikimine ulaştık." dedi.

Çağlar, TSB'nin düzenlediği Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, sigorta sektörünün gelecek 5-10 yılda nasıl konumlandırılacağını tartışmak için bir araya geldiklerini, çalıştayda, kamunun dönüşüme eşlik etmesinin de ele alınacağını söyledi.

Sigorta sektörünün dünyada yaşanan kuşak değişimini en iyi şekilde okuması için tüm paydaşların el birliğiyle çalışması gerektiğini ifade eden Çağlar, Türkiye'de bulunan 62 sigorta şirketinden 38'inin elementer branşlarda faaliyet gösterdiğini, 22 şirketin emeklilik, 2 şirketin de reasürans alanında çalıştığını anlattı.

Sigorta sektörünün 20 bin kişiye doğrudan, dolaylı olarak da 200 bine yakın insana iş ve aş sağladığını bildiren Çağlar, şunları kaydetti:

"Sigortacılık sektörü olarak 2018'i 54,2 milyar TL'lik bir prim üretimiyle tamamladık. BES'te ise 95 milyar TL'ye ulaşan bir fon birikimine ulaştık. Bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey malum, tasarruf açığımız var. Sektör büyüklüğüne bakıldığında, sektörümüzü GSMH'mizin yüzde 1,4'üne kadar getirebilmişiz. Bunu biraz daha yukarıya taşıyabilirsek ürettiğimiz tasarrufların Türkiye ekonomisine katkısını artırabileceğimizi ümit ediyoruz. 11,8 milyon katılımcıya bireysel emeklilikte erişmiş vaziyetteyiz ve bu salonda bulunan arkadaşlarımızın yönettiği aktif büyüklük ise 181 milyar TL'ye ulaşmış vaziyette."





- "Sektörümüzün yüzde 72'si yabancı sigorta şirketlerinden oluşmakta"





Can Akın Çağlar, Türkiye'de finans kesiminin yüzde 88'ini bankacılık sektörünün oluşturduğunu, sigorta sektörünün yüzde 4,2'lik payla bu alanda ikinci olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünya ekonomisinde 17'nci, sigortacılık anlamında ise 39'uncu sırada yer aldığını bildiren Çağlar, kişi başı sigorta harcamasının Avrupa'da bin 650 dolar, Türkiye'de ise 149 dolar civarında olduğunu aktardı.

Sektördeki potansiyeli gören yabancıların Türk sigorta sektörüne yatırım yaptığını belirten Çağlar, şöyle konuştu:

"Potansiyeli gören yabancılar, Türkiye'ye 2007'den beri geldi ve sigorta sektörüne 7,9 milyar dolar kaynak veya sermaye transfer etti. Bugün sektörümüzün yüzde 72'si yabancı sigorta şirketlerinden oluşmakta. Yabancı sigorta şirketlerinin ülkemize sağladığı sermaye katkısı, istihdamın ötesinde... Bizlerin ana yapılarının dünyada inovasyon ve dijitalleşme konusunda çok önemli harcamalar, Ar-Ge'ler yaptığını biliyoruz. Bunların da Türkiye'ye bizler aracılığıyla getirildiğini biliyoruz."





- "2018 yılında 35 milyar TL hasar ödedik"





TSB Başkanı Çağlar, sektörün Türkiye'de önemli bir ekonomik aktiviteyi her gün sürdürdüğünü ifade ederek, "Sağladığımız dışsal fayda açısından bakılırsa, GSMH'mizin 35 katı kadar, yani bugünkü rakamlarla 107 trilyon TL ile Türk ekonomisinin güvencesini sağlayan bir büyüklüğü icra ediyoruz." dedi.

Asli görevlerinin hasar ödemek olduğunu vurgulayan Çağlar, "2018 yılında 35 milyar TL hasar ödemiş bir sektörüz. Günde 53 bin insana hasar ödeyen bir sektörüz." ifadelerini kullandı.

DASK, TARSİM ve kamunun yükünü paylaşan diğer kurumların da önemli paydaşları olduğunu belirten Çağlar, şunları kaydetti:

"Sigorta ve emeklilik sistemimizin bugün biriktirdiği tasarruflar, bireysel emeklilik ve diğer branşlardaki tasarruflar ise 142 milyar TL'ye ulaşmış durumda. 142 milyar TL'lik tasarrufun önemli bir kısmını, yüzde 40'ını bankacılık sektöründe, yine yüzde 40'ını sermaye piyasası araçlarında, kamunun borçlanma enstrümanlarında kullanarak biriktirdiğimiz tasarrufları ülkemizin kalkınmasına yönlendirmiş bir sektörüz."

Çağlar, bugününü koruyamayan toplumların geleceğe güvenle bakamadığını da söyledi.