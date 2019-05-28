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Sigortacılar ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

- ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Özel sektörün risk yönetimi yapabilmesi için büyük önem taşıyan sigorta sektörü ekonominin büyümesinde de rol oynuyor"

Sigortacılar ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, özel sektörün risk yönetimi yapabilmesi için büyük önem taşıyan sigorta sektörünün ekonominin büyümesinde de rol oynadığını ifade etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hacı Ali Yücel ve beraberindeki heyet, "Sigorta Haftası" nedeniyle Baran'ı ziyaret etti.

Baran, görüşmede, özel sektörün sigorta aracılığıyla yatırımlarını ve işini güvence altına aldığını, aksi halde büyüme ve gelişmeden söz edilemeyeceğini belirtti.

Oda olarak üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırdıklarını ifade eden Baran, sigorta sektörüne her zaman önem verdiklerini ve sigorta acentelerini KOBİ kapsamına aldırdıklarını bildirdi.

Baran, "Özel sektörün risk yönetimi yapabilmesi için büyük önem taşıyan sigorta sektörü ekonominin büyümesinde de rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yücel de dünyada finansal sistem içinde sigorta sektörünün payının yüzde 50-70 olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 4,5 seviyesinde bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de sigortacılık sektörünün gelişmeye açık olduğuna işaret eden Yücel, "Bu alanda gidecek çok yolumuz var." ifadesini kullandı.



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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel BaranATO
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