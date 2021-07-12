Sigortaya büyük yatırım

Türkiye’nin ilk üç brokeri arasında yer alan Howden Türkiye, Matrix Türkiye Sigorta ve Reasürans Brokerliği’ni bünyesine kattı. Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, “Stratejik büyüme hedeflerimize ve girişimci kurum kültürümüze uyan, müşteri öncelikli ve önce insan felsefesini benimsemiş dinamik firmaları bünyemize katarak, organik ve inorganik bir şekilde büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Howden Group Holdings bünyesinde faaliyet gösteren Howden Türkiye, 2014 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren ve reasürans ile ihtisas brokerliği konularında uzman olan Matrix Türkiye’yi satın aldı. Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, Matrix Türkiye’nin yüzde 100’ünü satın aldıklarını ve bu satın almayla beraber Howden Türkiye’nin satış yelpazesinin genişleyeceğini belirtti.

YATIRIM VE BÜYÜMEYE DEVAM

Gerçekleştirdikleri yatırım ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, “Stratejik büyüme hedeflerimize ve girişimci kurum kültürümüze uyan, müşteri öncelikli ve önce insan felsefesini benimsemiş dinamik firmaları bünyemize katarak inorganik ve pazar lideri olma stratejimiz doğrultusunda da organik büyümeye devam edeceğiz. Türkiye’de 7 senedir başarılı bir şekilde faaliyet gösteren Matrix Türkiye’yi Howden ailesine katarak müşterilerimize ve iş ortaklarımıza çözüm odaklı yeni hizmet alanları açmış olduk. Türkiye’deki yapılanmamız doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Howden Türkiye ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden son derece memnun olduklarını vurgulayan Howden Matrix Genel Müdürü Kadri Solmaz ise Howden ailesine katılarak, uluslararası uzmanlık, finansal güç ve global piyasalara erişim anlamında müşterilerine ekstra bir fırsat yaratacaklarını söyledi.