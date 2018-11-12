Şık ve konforlu kanepeler Koçtaş'ta

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, her zevke ve bütçeye hitap eden özel tasarımlara sahip rengarenk fonksiyonel kanepeleri, müşterilerine ayrıcalıklı olarak koctas.com.tr'de satışa sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, farklı renk, model ve boyutlara sahip özel tasarım kanepeler, berjerler ve puflarla yaşam alanlarını renklendiriyor. Koçtaş'ın Yaşayan Evler dergisinde yer alan modern, country ve klasik stillerdeki 13 farklı koleksiyonla uyumlu; her zevke ve ihtiyaca hitap eden kanepeler, ev dekorasyonuna kendi stillerini yansıtmak isteyenleri bekliyor.

Ferforje ya da yataklı olabilecek özel tasarım kanepelerde üçlü, ikili ve köşe seçenekleri arasından seçim yapılarak yaşam alanlarına rengarenk, yalın ya da klasik bir hava kazandırılabiliyor.

Mekana uygun kanepe seçmek için tüm odayı kaplamayacak ya da odanın içinde kaybolmayacak, şık ve fonksiyonel bir modele uygun fiyatlarla ulaşmak üzere koctas.com.tr ziyaret edilebiliyor.

Koçtaş müşterilerine özel olarak 7 gün 24 saat açık koctas.com.tr'de satışa sunulan "Relax" serisinde yer alan ikili, üçlü ve köşe kanepeler, seride yer alan puflarla kombinlenerek hayal edilen konforlu ve şık oturma odasına kolaylıkla ulaşılabiliyor. Farklı renk çeşitleriyle her tarza ve ihtiyaca uygun konforlu "Relax" serisi dekorasyonda mükemmel dengenin yakalanmasına da yardımcı oluyor.

İlham veren fikirlerle dekorasyon alışverişini çok daha zevkli ve kolay bir şekilde tamamlamak için Yaşayan Evler dekorasyon dergisi ve Yaşayan Evler blogu incelenebiliyor.



