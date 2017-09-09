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Silifke zeytin üretiminde de iddialı

- Silifke Ziraat Odası Başkanı Doygun: - "İlçe genelindeki 25 bin dönüm zeytin bahçesinde sezonda 5 bin ton sofralık, bir o kadar da yağlık zeytin hasadı yapılacak"

Silifke zeytin üretiminde de iddialı

MERSİN (AA) - Türkiye'de meyvelerin ilk hasadının yapıldığı Mersin'in Silifke ilçesi, 25 bin dönüme ulaşan bahçelerde zeytin üretiminde de söz sahibi olmak istiyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir çok ürünün yetiştirildiği ilçede son yıllarda zeytin üretiminde de atağa geçildiğini söyledi.

Tüccarların zeytin bahçelerini gezmeye başladığını anlatan Doygun, "İlçe genelindeki 25 bin dönüm zeytin bahçesinde sezonda 5 bin ton sofralık, bir o kadar da yağlık zeytin hasadı yapılacak. Sofralık zeytinin kilogramı şu anda 5-6 lira civarında. Yağlık zeytinde de beklentimiz yüksek. Zeytinin yüzde 60'ı sofralık, yüzde 40'ı yağlık olarak değerlendiriliyor. İnşallah iyi bir hasat sezonu geçiririz ve üreticilerin yüzü güler. Şu anda da sofralık yeşil zeytin hasadına başlandı." diye konuştu.

Doygun, Silifke'nin iklim özellikleri ve toprak yapısı sayesinde zeytinin bu yörede Türkiye'nin diğer illerine göre daha erken olgunlaşıp, toplanmaya başlandığını, çiftçilerin bu ürünü değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

Zeytinciliğin son yıllarda Silifke tarımının en önemli dinamiklerinden biri olduğunu anlatan Doygun, "Eski yıllarda genellikle yabani delicelerin aşılanmasıyla yapıldığı için dağınık ve karma bahçeler şeklinde yapılan zeytin yetiştiriciliği son yıllarda kapama bahçeler kurulmasıyla daha bilinçli ve verimli hale dönüştü. Üretilen zeytinler ilçemizde bulunan zeytinyağı üretim tesislerinde yağa dönüştürülüyor." ifadesini kullandı.

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