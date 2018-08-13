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Silifke'de ceviz üzümü hasadı sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen sofralık ceviz üzümünde hasat çalışmaları devam ediyor. Göksu Nehri'nin beslediği vadideki Keben, Ortaören, Kargıcak, Senir, İmambekirli, Karakaya, Karahacılı, Senir ve Nuru...

Silifke'de ceviz üzümü hasadı sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen sofralık ceviz üzümünde hasat çalışmaları devam ediyor.

Göksu Nehri'nin beslediği vadideki Keben, Ortaören, Kargıcak, Senir, İmambekirli, Karakaya, Karahacılı, Senir ve Nuru mahallerinde yetiştirilen sofralık ceviz üzümü kilogramı 5 liradan alıcı buluyor.

İriliğiyle dikkati çeken, her bir salkımı 2-5 kilogram olan ceviz üzümleri iç piyasada talep görüyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, tanelerinin büyüklüğü nedeniyle ceviz üzümü olarak adlandırılan meyvenin ilçede evlerin önlerinde ve bahçe kenarlarında yetiştirildiğini söyledi.

Ceviz üzümünün görüntüsü, albenisi ve lezzetiyle dikkati çektiğini belirten Doygun, "Özellikle tatile gelenler bu üzümü hediyelik olarak alıp götürüyorlar. Bu üzüm market, manav ve pazarlarda kilogramı 5 liradan satılıyor." dedi.

Doygun, mikroklima özelliği taşıyan Göksu Vadisi'nde yetişen bu meyvenin bakımının kolay olduğunu, sert ve dayanıklı oluşu nedeniyle de daha fazla tercih edildiğini dile getirdi.

Doygun, ürünün çiftçi için önemli bir alternatif olduğunu kaydetti.


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