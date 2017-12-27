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Silifke'de nergis hasadı

- Silifke Ziraat Odası Başkanı Doygun: - "Bölgemizde masrafı olmayan alternatif bir ürün. Emeği çok az olan ürün. Özellikle genç çiftçilerimize nergis yetiştirmelerini tavsiye ediyoruz"

Silifke'de nergis hasadı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen nergis çiçeklerinin hasadına başlandı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Arkum Mahallesi'nde 7 dönüm arazide 5 yıldır nergis üretimi yapan Rıfat Kilit'in bahçesindeki ilk hasada katıldı.

Doygun, hasadın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kış ortasında adeta baharı yaşatan nergis çiçeklerinde hasadın aralık ayında başladığını ve şubatta tamamlanacağını söyledi.

Birçok sebze ve meyvenin yetiştirildiği Silifke'de nergisin de alternatif ürün olarak öne çıktığı ifade eden Doygun, "Zirai ilaç kullanımı yok, gübreleme yok. Doğal bir ürün. Bu nergis çiçeği süs olarak kullanılmasının yanında aynı zamanda kozmetik sanayinde de kullanılıyor. Bölgemizde masrafı olmayan alternatif bir ürün. Emeği çok az olan ürün. Özellikle genç çiftçilerimize nergis yetiştirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Çiftçi Rıfat Kilit de bir demet nergisin 8-10 liradan satıldığını belirterek, "Nergis üretimini 5 yıldır yapıyorum. Üretimden ve ilgiden memnunum. Tüm çiftçilerimize de nergis üretimini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MersinNergis çiçekleri
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